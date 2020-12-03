Саудовский министр энергетики останется председателем конференции ОПЕК+

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман принял предложение стран ОПЕК+ сохранить роль председателя конференции, говорится в коммюнике по итогам заседания стран альянса.

"ОПЕК и не-ОПЕК призвали министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана и впредь выполнять свои функции в качестве председателя совещания министров стран ОПЕК+. Его настойчивость, усердие и исключительные усилия были высоко оценены всеми странами-участницами и сыграли важную роль в борьбе с последствиями пандемии COVID-19 и стабилизации нефтяного рынка за счет успешного выполнения целей сделки", - говорится в сообщении.

Бен Сальман принял предложение и "пообещал активно добиваться устойчивой стабильности нефтяного рынка, к которой стремятся как производители, так и потребители", отмечается в коммюнике.