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"Роснано" возглавил Сергей Куликов

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Роснано" избрал Сергея Куликова на должность председателя правления УК "Роснано" сроком на пять лет, говорится в сообщении компании.

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Решение принято 3 декабря, согласно директиве правительства РФ.

Куликов возглавил "Роснано" вместо Анатолия Чубайса и уже приступил к выполнению своих обязанностей. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Куликову, который являлся зампредом Военно-промышленной комиссии, занять эту должность.

Чубайс возглавлял "Роснано" на протяжении 12 лет.

Роснано Сергей Куликов

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