"Магнит" запустил доставку из магазинов дрогери через Delivery Club

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - "Магнит" и Delivery Club запустили сервис экспресс-доставки из сети магазинов дрогери "Магнит Косметик".

Курьеры Delivery Club уже доставляют товары из магазинов "Магнит Косметик" в Краснодаре и Екатеринбурге. В 2021 году доставка будет также доступна в Москве, Санкт-Петербурге и всех крупных городах присутствия сети, сообщил ритейлер.

К заказу доступно около 6,6 тыс. товарных наименований: уходовая и декоративная косметика, бытовая химия, а также товары для дома. Товары будут доставляться в соответствии с требованиями российского законодательства, Delivery Club разработал отдельные герметичные сумки, которые курьеры могут носить как отдельно, так и внутри своих рюкзаков.

Время доставки составляет 30-45 мин. Минимальной стоимости заказа нет, стоимость доставки варьируется в зависимости от суммы заказа: чем сумма больше, тем дешевле доставка, вплоть до бесплатной.

"Магнит Косметик" стал первым специализированным партнером Delivery Club в направлении доставки косметики, отмечается в сообщении. Ранее эта категория товаров была доступна пользователям только в ассортименте подключенных к сервису продовольственных сетей магазинов.

Для "Магнита" это также первый шаг в развитии доставки из этого формата магазинов. Ранее доставка из сети "Магнит Косметик" не осуществлялась.

"По итогам почти года работы в сфере доставки продуктов питания мы видим, что большой популярностью у клиентов сервиса пользуются категории сопутствующих товаров. Их основной ассортимент представлен в продовольственных сетях, однако интерес к ним намного шире", - отметил глава foodtech-направления "О2О Холдинг" Гюванч Донмез ("О2О Холдинг - совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка, куда входит Delivery Club).

"Магнит Косметик" – самый быстро растущий формат "Магнита". За девять месяцев 2020 года его выручка увеличилась на 24%, до 97,3 млрд рублей, LfL-продажи выросли на 10,3%. По итогам III квартала доля формата дрогери в розничных продажах "Магнита" выросла до 9,4%. На конец сентября в 65 регионах России работало 5 986 магазинов "Магнит Косметик".

"Магнит" – крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец сентября под управлением "Магнита" было 21,154 тыс. магазинов. Розничная выручка ритейлера по итогам девяти месяцев 2020 года выросла на 14,2%, до 1 трлн 114,91 млрд рублей.

Ритейлер активизировал развитие в сфере foodtech в конце августа, запустив экспресс-доставку продуктов в партнерстве с Delivery Club в Москве. В конце сентября "Магнит" запустил пилотный проект доставки из своих магазинов через сервис "Яндекс.Еда" в Ростове-на-Дону. Затем география доставки через оба сервиса была расширена на другие города.

Собственный сервис доставки из продовольственных магазинов "Магнит" пока развивает в партнерстве с "Яндекс.Едой" (из магазинов "у дома" – в Москве, из гипермаркетов – в Краснодаре).

Также компания развивает собственный сервис доставки из своих аптек.