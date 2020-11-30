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"Магнит" запустил сервис доставки из гипермаркетов

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" запустил собственный сервис доставки товаров из своих гипермаркетов.

Компания начала тестировать доставку из магазинов крупного формата в Краснодаре, где расположен ее головной офис.

Проект стартовал в сотрудничестве с сервисом "Яндекс.Еда". Доставка из гипермаркетов – новое и перспективное направление для обоих партнеров, поскольку покрывает отдельную клиентскую миссию делать закупки впрок, которая характеризуется большим чеком, говорится в сообщении ритейлера.

Пилот в Краснодаре позволит партнерам правильно выстроить операционные процессы, чтобы в ближайшее время запустить этот сервис в других регионах.

Ранее в ноябре "Магнит" запустил собственный сервис экспресс-доставки товаров из магазинов "у дома" в Москве – также в партнерстве с "Яндекс.Едой". В дальнейшем "Магнит" планирует последовательно переводить технологические и операционные решения в собственный периметр, сообщал ритейлер.

Также компания развивает собственный сервис доставки в непродовольственном сегменте и продолжает тестирование онлайн-аптеки в Москве.

К заказу из гипермаркетов "Магнита" в Краснодаре доступны 25 тыс. позиций из категорий товаров, разрешенных для продажи онлайн: овощи, фрукты, молочная и мясная продукция, бакалея, соки и воды, чай, кофе, бытовая химия, товары для ухода и др. Сервис позволяет получить заказ в течение трех часов, а также сделать отложенный заказ к определенному времени в ближайшие два дня. Стоимость доставки составляет от 0 до 199 рублей в зависимости от суммы заказа. Также доступна услуга частичного выкупа, когда при получении можно отказаться от товара, который больше не нужен. В ближайшее время "Магнит" планирует подключить онлайн-продажи к единой программе лояльности с начислением и списанием бонусов при покупках через интернет.

"Мы расширяем возможности омниканальных услуг для того, чтобы закрыть все клиентские миссии в e-commerce, будь то быстрая покупка товаров повседневного спроса или приобретение впрок, как в случае с доставкой из гипермаркетов", - сказал заместитель генерального директора, исполнительный директор "Магнита" Флориан Янсен (его слова процитированы в сообщении).

По его словам, компания намерена создать такую экосистему цифровых сервисов, при которой "пользователи в периметре "Магнита" смогут удовлетворить максимум своих потребительских запросов".

"Магнит" – крупнейший по числу магазинов ритейлер в России. На конец сентября под управлением "Магнита" было 21 154 магазинов. Розничная выручка ритейлера по итогам девяти месяцев 2020 года выросла на 14,2%, до 1 трлн 114,91 млрд рублей.

Компания активизировала развитие в сфере foodtech в конце августа, запустив экспресс-доставку продуктов в партнерстве с Delivery Club в Москве. В конце сентября "Магнит" запустил пилотный проект доставки из своих магазинов через сервис "Яндекс.Еда" в Ростове-на-Дону. Затем география доставки через оба сервиса была расширена на другие города.

Магнит

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