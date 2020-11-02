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"Магнит" запустил собственный сервис доставки продуктов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" запустил собственный сервис онлайн-заказа и доставки продуктов из магазинов.

Услуга доступна в новом приложении "Магнит Доставка", которое станет платформой для развития e-commerce проектов компании, говорится в сообщении "Магнита".

На первом этапе сервис заработал во всех районах Москвы в пределах МКАД. К доставке подключены 12 магазинов сети. Для заказа доступен ассортимент более 5 тыс. позиций, включая бакалею, фрукты и овощи, товары категории fresh, а также востребованные товары для дома, ухода, домашних животных и т.д. Сервис предполагает доставку заказа в течение часа, а также к определенному времени в ближайшие два дня.

Стоимость доставки зависит от размера заказа и варьируется от 0 до 149 рублей, ограничения по размеру корзины нет. В ближайшее время "Магнит" планирует подключить онлайн-продажи к единой программе лояльности с начислением и списанием бонусов при покупках через интернет.

Проект пилотируется в партнерстве с сервисом "Яндекс.Еда", эксперты которого вошли в команду разработки приложения. В дальнейшем "Магнит" планирует последовательно переводить технологические и операционные решения в собственный периметр, параллельно развивая различные формы взаимодействия с партнером.

При разработке нового сервиса учитывался опыт как лучших игроков российского рынка, так и примеры наиболее успешных мировых решений, сообщил ритейлер.

Исполнительный директор "Магнита" Флориан Янсен, процитированный в сообщении, назвал развитие омниканальных сервисов под собственным брендом ключевым компонентом стратегии компании.

Ритейлер активизировал развитие в сфере foodtech в конце августа, запустив экспресс-доставку продуктов в партнерстве с Delivery Club. В будущем география доставки из "Магнита" может расшириться до всех городов, где у Delivery Club есть собственная доставка (это более 100 населенных пунктов кроме городов Московской и Ленинградской областей). В конце сентября "Магнит" запустил пилотный проект доставки из своих магазинов через сервис "Яндекс.Еда" (в Ростове-на-Дону).

"Магнит" – крупнейший по числу магазинов ритейлер в России. На конец сентября под управлением "Магнита" было 21 154 магазинов. Розничная выручка ритейлера по итогам девяти месяцев 2020 года выросла на 14,2%, до 1 трлн 114,91 млрд рублей.

Магнит

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