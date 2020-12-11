Рынок акций РФ открылся ростом индексов и падением ГДР TCS Group

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу сохранил восходящий импульс предыдущего дня на фоне раллировавшей нефти (Brent превысила $50 за баррель), при этом инвесторы проигнорировали антироссийскую западную риторику; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%, при этом упали ГДР TCS Group на новостях о планах продажи пакета группы в рынок.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3262,47 пункта (+0,1%, новый максимум), индекс РТС - 1407,15 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,3%.

Доллар стоит 73,04 рубля (-0,01 рубля), золото - $1838,5 за унцию (+0,1%).

Администрация США в четверг объявила о санкциях против шести компаний из РФ за причастность, по версии Вашингтона, к нарушениям прав человека, говорится в документе Минфина США. В санкционные списки включены российская промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, Региональный общественный фонд имени героя России Ахмата Кадырова, бойцовский клуб "Ахмат", ООО "Чеченские минеральные воды", футбольный клуб "Ахмат" и ООО "МегаСтройИнвест".

Главы государств и правительств стран ЕС на саммите в Брюсселе в четверг дали политическое согласие на продление на полгода экономических санкций в отношении РФ в связи с украинской ситуацией, сообщил пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс.

Подорожали акции "ММК" (+1,3%), "Магнита" (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,7%), АФК "Система" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "НЛМК" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%).

ГДР TCS Group подешевели на 6,3%.

Rigi Trust, подконтрольный Олегу Тинькову и его семье, планирует продать ГДР TCS Group (GDR, представляют акции класса А) на сумму порядка $300 млн, что составляет около 4,6% капитала группы, говорится в сообщении Renaissance Capital, выступающего единственным букраннером размещения. Продажу планируется осуществить в ходе процедуры ускоренного сбора заявок (АВВ).

В случае продажи GDR на $300 млн основной акционер будет владеть 35,8% капитала группы. Сейчас траст семьи Тинькова владеет 40,4% TCS. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

Также снизился курс акций "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), UC Rusal (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "Россетей" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, возможность продолжения движения рынка вверх после выхода из консолидации по индексу РТС остается в силе. Накануне поздно вечером стало известно, что профильный комитет FDA одобрил применение вакцины Pfizer/BioNTech против коронавируса, что повышает вероятность формального одобрения регулятором и скорого начала вакцинации в США.

Фьючерсы на нефть Brent впервые с марта торгуются выше психологически важного уровня $50 за баррель, сохраняя роль фактора поддержки интереса инвесторов к бумагам нефтегазового сектора. На валютном рынке в пятницу возможно тестирование долларом отметки 73 руб. - благоприятная динамика мировых цен на энергоносители оказывает поддержку курсу рубля.

Главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов полагает, что негативными факторами выступают беспокойство инвесторов распространением коронавируса в мире, отсутствие подвижек в переговорах по стимулам и слабая статистика из США.

Продолжающийся рост заболеваемости и в связи с этим угроза введения ограничений в отдельных странах заставляет участников рынков вновь более осторожно подходить к инвестициям. Инвесторов настораживает и отсутствие конкретных шагов по одобрению Конгрессом США пакета стимулов. Представители демократов и республиканцев продолжают кормить рынки обещаниями и надеждами к Рождеству согласовать меры поддержки.

Поводом для неопределенности остается ситуация с Brexit. Великобритания и Евросоюз далеки от торгового соглашения, премьер-министр Борис Джонсон заявил о готовности выхода страны из соглашения без сделки. Ближайшее воскресенье - это крайний день для продолжения переговоров.

Разнонаправленная динамика на азиатских площадках и небольшая коррекция фьючерсов на американские индексы заставляет ожидать в пятницу умеренно негативных торгов на мировых рынках. Рынок акций утром может умеренно просесть на фоне смешанных настроений на мировых рынках, но фактор высоких цен на нефть окажет поддержку, что позволит индексу МосБиржи сместиться ближе к отметке 3300 пунктов, считает Антонов.

Как отмечает начальник отдела анализа рынков департамента инвестиционного анализа ИГ "Универ-Капитал" Елена Шишкина, пятница ожидается спокойным днем на события. Германия опубликует данные по индексу потребительских цен за ноябрь, в США ожидается публикация данных по ценам производителей и индексу потребительских настроений Мичиганского университета.

Западные фондовые индексы продолжают пребывать в неопределенности. Статистика продолжает говорить не в пользу роста, а надежных драйверов на рынке практически не осталось. Представители обеих партий США продолжают разыгрывать "многоходовку" с планом помощи экономике, но конца обещаниям пока не видно, а усталость от постоянных заверений в достижении прогресса продолжает накапливаться, считает эксперт.

В США в четверг индексы акций показали смешанную динамику в пределах 0,1-0,5%. Давление на рынок оказали более существенный, чем ожидалось, рост числа заявок на пособие по безработице, а также отсутствие ощутимого прогресса в переговорах законодателей относительно нового пакета мер поддержки экономики, пишет MarketWatch. В то же время надежды на скорое внедрение вакцин от COVID-19 поддерживают настрой инвесторов.

Количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, выросло на 137 тыс., до 853 тыс. человек, максимума с сентября.

Тем временем, Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг оставил ставки неизменными и продлил срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на девять месяцев и увеличил ее объем на 500 млрд евро, до 1,85 трлн евро.

В пятницу в Азии динамика индексов акций также смешанная (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Новости о вакцине от COVID-19 вселяют инвесторам оптимизм, однако сдерживающим фактором является рост числа заразившихся в США и других странах, пишет Associated Press.

Тем временем переговоры о новых экономических стимулах в США вновь зашли в тупик после того, как лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл предупредил других лидеров Конгресса, что он не видит возможности достижения согласия по таким вопросам, как предоставление финансирования местным властям и защита бизнеса от претензий, связанных с пандемией, сообщает NBC.

Нефть утром в пятницу делает попытки продолжения роста на оптимизме, что скорое внедрение вакцин от COVID-19 приведет к бурному экономическому росту в следующем году; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $50,48 за баррель (+0,5% и +2,8% в четверг), январская цена WTI - $47,08 за баррель (+0,6% и +2,8% накануне).

Поддержке цен способствуют сигналы того, что спрос на нефть в Китае уже превысил доковидные уровни, и растет загруженность нефтеперерабатывающих предприятий КНР.