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ГДР TCS Group упали на 6% на новостях о планах продажи 4,6% бумаг

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Глобальные депозитарные расписки TCS Group на старте торгов в пятницу упали более чем на 6% на фоне известий о планах группы продать пакет из 4,6% капитала.

На "Московской бирже" к 10:01 МСК расписки TCS Group подешевели до 2273,2 рубля (-6,3%).

Rigi Trust, подконтрольный Олегу Тинькову и его семье, планирует продать ГДР TCS Group (GDR представляют акции класса А) на сумму порядка $300 млн, что составляет около 4,6% капитала группы, говорится в сообщении Renaissance Capital, выступающего единственным букранером размещения. Продажу планируется осуществить в ходе процедуры ускоренного сбора заявок (АВВ).

В случае продажи GDR на $300 млн основной акционер будет владеть 35,8% капитала группы. Сейчас траст семьи Тинькова владеет 40,4% TCS. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

TCS Group

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