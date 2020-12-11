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Эксперты FDA рекомендовали одобрить в США вакцину Pfizer и BioNTech от COVID-19

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Группа экспертов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовала одобрить экстренное применение в США вакцины от COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech.

По сообщению американских СМИ, 17 специалистов высказались за вакцину, а четверо - против.

Это решение, как ожидается, даст FDA возможность в скором времени разрешить экстренное применение этого препарата в США.

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