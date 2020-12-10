Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:09Заразились
на 10.12В России 2 569 126+27 927В мире 68 894 596+669 009

Евросовет дал согласие на продление экономических санкций против РФ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств стран ЕС на своем саммите в Брюсселе в четверг дали политическое согласие на продление экономических санкций в отношении РФ в связи с украинской ситуацией, сообщил пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс.

"Есть соглашение о продлении санкций против России", - написал он в твиттере.

Экономические санкции ЕС против России продлеваются на каждые полгода после политических решений саммитов Евросоюза на основе оценки хода выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине по сообщениям стран-участниц "нормандского формата" – Германии и Франции.

Постановление, имеющее юридическую силу, должен будет в последующем принять Совет ЕС, и после опубликования законодательного акта в "Официальном журнале" Евросоюза продление ограничительных мер вступит в силу. Ожидается, что эта процедура осуществится на следующей неделе.

Санкции из "украинского пакета"

Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.

На заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией Минских соглашений, которая, как было предусмотрено в то время, должна была осуществиться до 31 декабря 2015 года. С учетом того, что эти планы не сбылись, Совет ЕС продлил экономические санкции до 31 июля 2016 года. С июля 2016 года эти ограничительные меры продлевались каждые шесть месяцев.

Перед каждым очередным продлением экономических санкций на саммитах ЕС заслушивается сообщение стран-участниц "нормандского формата" Германии и Франции о состоянии выполнения Минских соглашений.

Сферы распространения санкции

Экономические санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии; ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры и меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя".

ЕС РФ

Новости по теме

Новости

В Грузии произошло землетрясение близ города Боржоми

Коордсовет заявил о создании "народных посольств" за пределами Белоруссии

Джонсон заявил о вероятном выходе Британии из ЕС без соглашения

На финской АЭС из-за нештатной ситуации повысилась радиация

На финской АЭС из-за нештатной ситуации повысилась радиация

США ввели санкции против ФК "Ахмат" и еще пяти российских компаний

Нидерланды выдворят двух российских дипломатов

На финской АЭС "Олкилуото" произошел технический инцидент

Morgan Stanley переведет из Лондона во Франкфурт активы на 100 млрд евро

Morgan Stanley переведет из Лондона во Франкфурт активы на 100 млрд евро

Hyundai Motor купит производителя роботов Boston Dynamics за $921 млн

Hyundai Motor купит производителя роботов Boston Dynamics за $921 млн

Задержанные в Ливии россияне освобождены

Задержанные в Ливии россияне освобождены
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');