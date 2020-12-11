Тиньков объявил о продаже ценных бумаг TCS Group на $325 млн

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Rigi Trust, подконтрольный Олегу Тинькову и его семье, разместил глобальные депозитарные расписки TCS Group на $325 млн, часть средств от размещения бизнесмен планирует направить на "урегулирования личных юридических проблем", а также в новый благотворительный фонд.

Как говорится в сообщении TCS, всего траст в ходе ускоренного сбора заявок разместил 10 млн 655,737 тыс. GDR группы (порядка 5,3% капитала) по цене $30,50 за одну расписку.

Семья Тинькова после размещения продолжит владеть 35,1% TCS Group, free float составит 58,4%.

"Сегодня я объявил о продаже пакета акций Тинькофф в сумме на $325 млн, принадлежащих трасту моей семьи. После этой сделки траст семьи Тиньковых по-прежнему остается крупнейшим акционером группы с долей свыше 35%. Мы верим в команду, бизнес и огромный потенциал группы", - передал журналистам заявление Тинькова его траст.

По словам бизнесмена, он продавал акции группы не только потому, что это идет на пользу компании, но и по личным причинам. "В частности, привлеченные в рамках сделки средства будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства, на создание которого я планирую потратить до $200 млн. Кроме того, часть привлеченных средств будут использованы мною для урегулирования личных юридических проблем", - заявил Тиньков.

Основной акционер TCS также взял на себя юридическую обязанность не продавать акции группы как минимум в ближайшие 6 месяцев. "Мы верим, что бизнес Тинькофф продолжит показывать блестящие результаты, и с оптимизмом смотрим в будущее", - отметил бизнесмен.

В начале июля 2020 года Тиньков перенес операцию по пересадке костного мозга.

Диагноз "острая форма лейкемии" был поставлен бизнесмену в октябре 2019 года. Он прошел несколько курсов химиотерапии, удалось достичь ремиссии. О своей болезни Тиньков сообщил в начале марта 2020 года.