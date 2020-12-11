Минсельхоз в понедельник предложит меры стабилизации цен на продукты

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ планирует в понедельник представить комплекс мер по стабилизации цен на продовольствие, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

"Подготовленные предложения будут представлены в ближайший понедельник. Уверен, что эффективная совместная работа всех заинтересованных сторон позволит стабилизировать ситуацию и снизить цены на социально значимые продукты питания", - заявил глава Минсельхоза.

9 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что рост цен на базовые продукты питания нельзя списать на пандемию, и потребовал своевременно применять инструменты сдерживания цен. На следующий день премьер-министр Михаил Мишустин подверг критике действия министерств, не отреагировавших должным образом на рост цен на отдельные продукты.