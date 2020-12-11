Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:40Заразились
на 11.12В России 2 597 711+28 585В мире 69 592 554+697 958

Минсельхоз в понедельник предложит меры стабилизации цен на продукты

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ планирует в понедельник представить комплекс мер по стабилизации цен на продовольствие, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

ЭкономикаПроизводители масла выразили готовность снижать ценыПроизводители масла выразили готовность снижать ценыЧитать подробнее

"Подготовленные предложения будут представлены в ближайший понедельник. Уверен, что эффективная совместная работа всех заинтересованных сторон позволит стабилизировать ситуацию и снизить цены на социально значимые продукты питания", - заявил глава Минсельхоза.

9 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что рост цен на базовые продукты питания нельзя списать на пандемию, и потребовал своевременно применять инструменты сдерживания цен. На следующий день премьер-министр Михаил Мишустин подверг критике действия министерств, не отреагировавших должным образом на рост цен на отдельные продукты.

Минсельхоз РФ

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" отменил "четырехдневку" с 1 января

Бензин нашел прививку от скачков цен в эпоху COVID-19. Обзор

Бензин нашел прививку от скачков цен в эпоху COVID-19. Обзор

Тиньков объявил о продаже ценных бумаг TCS Group на $325 млн

Тиньков объявил о продаже ценных бумаг TCS Group на $325 млн

Ростуризм подтвердил прекращение деятельности туроператора "Русь-Тур"

Первые зимние холода в Европе разогнали цену газа до максимума за 20 месяцев

Производители масла выразили готовность снижать цены

Производители масла выразили готовность снижать цены

Рынок акций РФ ускорил рост на фоне ралли нефти

Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с 18 августа

Кабмин обсуждает ограничение цен с производителями сахара и подсолнечного масла

Кабмин обсуждает ограничение цен с производителями сахара и подсолнечного масла

"Газпром" завершил марафон подписания программ газификации регионов

"Газпром" завершил марафон подписания программ газификации регионов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');