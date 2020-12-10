Производители масла выразили готовность снижать цены

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Производители подсолнечного масла РФ готовы снижать цены на свою продукцию, не дожидаясь повышения пошлины на экспорт подсолнечника, сообщил "Интерфаксу" директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

"Несмотря на то, что в цене масла на полке не отражен полностью рост стоимости сырья, наши компании, ориентируясь на проблему, которую вчера обозначил президент, рассматривают вариант снижения цены до уровня, доступного для массового потребителя", - сказал он.

Мальцев напомнил, что доля сырья в цене масла достигает 90%. "Но вопрос в том, что сырье в этом году подорожало на 100%, а стоимость на полке сети нам дали повысить на 25-30%", - пояснил он.

Мальцев считает, что повышение пошлины на подсолнечник приведет к снижению закупочных цен на него. "Мы уже видим реакцию рынка на принятое решение и ожидаем снижения цен на сырье, но рассматриваем возможность опережающего снижения цен на масло", - сказал он.

Как сообщалось, для стабилизации цен на масложировом рынке правительство приняло решение о введении с 9 января по 30 июня 2021 года экспортной пошлины на подсолнечник и рапс в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну. Постановление вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.

В настоящее время пошлина на подсолнечник (ТН ВЭД ЕАЭС 1206 00 990 0) составляет 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну, на рапс (ТН ВЭД ЕАЭС 1205 10 900 0) – 6,5%, но не менее 11,4 евро за тонну.

Вопрос о стабилизации ценовой ситуации был в четверг рассмотрен на совещании в Минсельхозе. На нем обсуждалась возможность ограничения цен на определенном уровне. В частности, отпускную цену на подсолнечное масло предлагается определить на уровне 95 рублей за литр, розничную – 110 рублей, на сахар – 36 и 45 рублей за кг соответственно.