Путин назвал недопустимым подорожание макарон при высоком урожае зерна

Президент РФ Владимир Путин Фото: Reuters

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Пути считает недопустимым рост цен на макаронные изделия при высоких урожаях зерна.

На совещании с кабинетом министров, фрагменты с которого показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК), глава государства подчеркнул, что значительное число россиян едят макаронные изделия отечественного производства, а рост цен на них "при таких урожаях" недопустим.

По его словам, "это чисто экономические причины". "То же самое и по сахару. Да, он снизился там. Но вы же сами сказали, что (объём - ИФ) достаточен для внутреннего потребления. Ну, и потребляйте внутри!" - сказал президент.

Как подчеркнул Путин, его не устраивает формулировка министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева о предполагаемой стабилизации цен на следующей неделе.

"Меня такая формулировка в данном случае не устраивает! Не "я надеюсь", а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано. И вы, и Решетников! Но мы здесь сидим для того, чтобы думать о том, как другие люди питаются! Значит, мука выросла почти 13%... А это кто? Что, я не знаю что ли, кто вывозит? И вы знаете! Только реагировать надо своевременно, вот о чем речь!", - сказал глава государства.

Путин отметил, что пандемия коронавируса к происходящему не имеет отношения, а ее упоминание только усугубляет положение чиновников в глазах граждан.

"Потому что рынок труда напрягается, количество безработных увеличивается, доходы падают, а цены на такие товары растут вне всякой связи с пандемией и производством. Причем здесь пандемия-то? Что не понятно-то? Да всем понятно!" - заявил Путин.

Россия с 2014 года собирает урожаи зерна, которые превышают 100 млн тонн. В 2017 году был установлен рекорд в 135,5 млн тонн. В этом году, как прогнозирует Минсельхоз, сбор зерна превысит 131 млн тонн. Предварительные оценки экспертов на 2021 год ниже, чем в этом году, но все равно более 120 млн тонн.

Как сообщалось, для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло обсуждается возможность ограничения цен. Но подсолнечное масло - в опте 95 рублей за литр, в рознице - 110 рублей, на сахар - 36 и 45 рублей за 1 кг соответственно.