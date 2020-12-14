Торговые сети обвинили в завышении цен на рыбу

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Наценки крупных торговых сетей на рыбу нередко сопоставимы с отпускными ценами, а то и превышают их. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на такое поведение торговых гигантов смотрит сквозь пальцы, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"Мы в отличие от наших коллег - не в обиду им будет сказано - еще 11 ноября на заседании межведомственного штаба по проведению путины проинформировали о том, что сложились совершенно несообразные "наледи" на розничные цены, которые генерируются розничными сетями и оптовыми посредниками", - заявил Зверев на брифинге в понедельник.

"Мы указали на то, что для горбуши, для кеты, для нерки, для красной икры объем торговой наценки сопоставим с размером отпускной цены. Отпускная цена 200 рублей за кг и наценка 200 рублей, отпускная цена на нерку 420 рублей за кг, наценка 450 рублей", - отметил президент ВАРПЭ.

По его словам, присутствовавшие на том заседании и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, и глава Росрыболовства Илья Шестаков согласились с этой оценкой.

"И тогда уже было подготовлено обращение в ФАС. С нашей точки зрения, Федеральная антимонопольная служба сквозь пальцы смотрит на систему ценообразования в сетевых гигантах", - заявил Зверев. Он рассчитывает на то, что после того, как на проблему цен на продовольствие обратил внимание президент, ситуация изменится.