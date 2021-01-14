"Магнит" наметил запуск виртуального оператора связи Magnit Mobile на 2021 год

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" в рамках развития своей экосистемы планирует в 2021 году запустить кредитные продукты на базе сервиса Magnit Pay, а также виртуального оператора связи Magnit Mobile. Об этом сообщил президент, генеральный директор "Магнита" Ян Дюннинг, выступая на Гайдаровском форуме.

Magnit Mobile будет запущен в пилотном режиме в формате MVNO. Ритейлер уже нашел партнера для этого проекта, но пока не раскрывает его, сообщил "Интерфаксу" представитель "Магнита".

"Магнит" в сентябре объявил о планах запуска SuperApp – нового приложения, объединяющего несколько сервисов. Предполагается, что суперприложение объединит возможности заказа товаров онлайн, платежные и кредитные сервисы, лайфстайл и прочие нефинансовые услуги для покупателей, а также привилегии от партнеров ритейлера.

В декабре ритейлер вместе с ВТБ (один из его крупнейших акционеров) запустили платежный сервис Magnit Pay, который стал первым этапом формирования единого суперприложения розничной сети.

С помощью Magnit Pay можно оплачивать покупки в магазинах, в том числе онлайн. В первом полугодии 2021 года партнеры планировали существенно расширить функционал сервиса. В нем появится возможность оплачивать услуги третьих лиц (ЖКХ, связи, штрафы), будет реализована бесконтактная оплата для телефонов, не поддерживающих NFC, запущены денежные переводы между участниками программы лояльности "Магнита" по номеру телефона. Клиенты розничной сети смогут снимать наличные в банкоматах ВТБ, используя только QR-код.

В дальнейшем в SuperApp могут быть включены нефинансовые сервисы по оплате и заказу такси, билетов в кино и театры, возможность бронирования ресторанов и заказа доставки еды, а также подписки на другие ресурсы. Кроме того, в перспективе в суперприложение будет интегрирован собственный сервис доставки товаров из всех форматов "Магнита", сообщал ритейлер.

"Магнит" – крупнейший по числу магазинов ритейлер в России. На конец сентября под управлением "Магнита" было 21 154 магазинов. По итогам девяти месяцев 2020 года выручка компании выросла на 14,6%, до 1 трлн 146,55 млрд рублей.

Ближайший конкурент "Магнита" – X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток") – запускал собственного виртуального сотового оператора "Алле" на базе сети МТС и планировал подключить не менее полумиллиона абонентов, но свернул этот проект спустя два года после старта (в 2010 году).