Х5 снова обнулит наценку на отдельные продукты из базовой корзины

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - X5 Retail Group, крупнейший в России ритейлер, управляющий магазинами "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", с 16 декабря устанавливает нулевую торговую наценку на группу социально значимых товаров.

По цене закупки у поставщиков будут продаваться семь товаров из базовой потребительской корзины: макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко. Торговые расходы на эти товары (включая аренду, логистику, коммунальные платежи, зарплату персонала) будут покрыты за счет Х5, сообщила компания. На полках магазинов такие товары будут помечены специальными ценниками.

"Обнуление наценки позволит снизить розничные цены на востребованные товары первой необходимости, что особенно важно сегодня для социально незащищенных групп. Надеемся, что нашу инициативу в области саморегулирования поддержат коллеги по отрасли, а также производители и поставщики. Это поможет сдержать цены и поддержать покупателей", - отметил главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман (его слова процитированы в сообщении).

Регулирование цен на масло и сахар

X5 также сообщила, что активно участвует в работе с профильными ведомствами и поставщиками по формированию межотраслевых соглашений о сдерживании цен на растительное масло и сахар.

Как сообщалось, соглашения предусматривают снижение цены при поставке для розницы и ограничение розничной цены на сахар и подсолнечное масло торговыми сетями. На подсолнечное масло в опте предлагается установить цену 95 рублей за литр, в рознице - 110 рублей, на сахар - 36 и 46 рублей за 1 кг соответственно. Ответственность за заключение соглашений несут Минсельхоз и Минпромторг. Отслеживать их выполнение будет Федеральная налоговая служба через данные онлайн-касс.

Как сообщил "Интерфаксу" источник на рынке розничной торговли, подписание соглашений запланировано на среду, 16 декабря.

Ранее в декабре рост цен на некоторые базовые продукты питания (сахар, подсолнечное масло, макаронные изделия, хлеб) стал предметом критики президента РФ Владимира Путина. Рост цен на эти продукты не связан с пандемией и дефицитом, отмечал он. "Объяснение-то есть, есть, конечно. Это - динамика цен на мировых рынках. И - попытка подогнать внутренние цены под мировые. А также использовать экспортные возможности", - заявил Путин на совещании с правительством 9 декабря.

Он поручил правительству своевременно применять инструменты сдерживания роста цен на продукты питания. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал производителей, торговые сети и экспортеров "не наживаться на людях" и раскритиковал профильные министерства за то, что те "упустили ситуацию с ростом цен".

В этом году ритейлеры уже замораживали цены на отдельные социально значимые товары: в начале апреля об этой мере объявили Х5 и "Магнит", затем к ним присоединились Metro и "О`Кей". Эта инициатива была призвана поддержать социально незащищенных граждан и обеспечить высокую доступность товаров повседневного спроса

В марте сети столкнулись со значительным ростом спроса на ряд социально значимых товаров на фоне пандемии COVID-19.