Правительство РФ утвердило сроки маркировки молочной продукции

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило сроки внедрения цифровой маркировки молочных продуктов.

Распоряжение правительства, которое вносит изменения в перечень отдельных товаров, подлежащих маркировке (утвержден распоряжением №792-р), опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, маркировка сыров и мороженого (а также прочих видов пищевого льда) начнется 1 июня, молочных продуктов сроком хранения более 40 суток – 1 сентября, молочных продуктов сроком хранения до 40 суток – 1 декабря 2021 года.

Не будут подлежать маркировке молочные продукты массой нетто 30 граммов и менее, продукция, упакованная непромышленным способом в организациях розничной торговли, детское питание для детей до трех лет, а также специализированное диетическое лечебное и профилактическое питание.

Распоряжение правительства также предусматривает старт маркировки велосипедов и велосипедных рам с 1 сентября 2021 года.

Оператором системы маркировки в России является ЦРПТ - совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

Пока требования обязательной цифровой маркировки распространяются только на непродовольственные категории (например, сигареты, обувь, лекарства, парфюмерию, шины).