Поиск
ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 14:54

Правительство РФ утвердило сроки маркировки молочной продукции

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило сроки внедрения цифровой маркировки молочных продуктов.

Распоряжение правительства, которое вносит изменения в перечень отдельных товаров, подлежащих маркировке (утвержден распоряжением №792-р), опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, маркировка сыров и мороженого (а также прочих видов пищевого льда) начнется 1 июня, молочных продуктов сроком хранения более 40 суток – 1 сентября, молочных продуктов сроком хранения до 40 суток – 1 декабря 2021 года.

Не будут подлежать маркировке молочные продукты массой нетто 30 граммов и менее, продукция, упакованная непромышленным способом в организациях розничной торговли, детское питание для детей до трех лет, а также специализированное диетическое лечебное и профилактическое питание.

Распоряжение правительства также предусматривает старт маркировки велосипедов и велосипедных рам с 1 сентября 2021 года.

Оператором системы маркировки в России является ЦРПТ - совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

Пока требования обязательной цифровой маркировки распространяются только на непродовольственные категории (например, сигареты, обувь, лекарства, парфюмерию, шины).

Новости по теме

Новости
Путин: пресс-конференция-2020

Путин заявил, что Россия начинает слезать с "нефтегазовой иглы"

Путин заявил, что Россия начинает слезать с "нефтегазовой иглы"

Москва отменила "добровольное страхование" жилья

Глава ФРС сообщил о восстановлении экономики страны

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%

Подписаны соглашения о поддержании цен на масло и сахар в РФ

Подписаны соглашения о поддержании цен на масло и сахар в РФ

Минфин США включил Швейцарию и Вьетнам в число валютных манипуляторов

Экономический кризис

Цены на сахар и подсолнечное масло скорректируют в течение пяти дней

Цены на сахар и подсолнечное масло скорректируют в течение пяти дней
Итоги года: 2020

День, когда самолеты остановились

День, когда самолеты остановились
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');