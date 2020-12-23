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Сроки ввода жилья в РФ срывались из-за нехватки мигрантов

Сроки ввода жилья в РФ срывались из-за нехватки мигрантов
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Отток трудовых мигрантов в уходящем году стал причиной срыва сроков ввода жилья в России, сообщает в среду газета "Известия".

"Максимальный отток трудовых мигрантов в 2020 году зафиксирован в сфере услуг (33,5%), ЖКХ (25,8%) и строительстве (22,2%), сообщили "Известиям" в МВД. В Национальном объединении строителей РФ изданию заявили, что из-за нехватки рабочих рук ряд объектов могут быть не введены в срок вовремя", - говорится в публикации.

Сокращение иностранной рабочей силы в 2020 году составило от 20% до 50% в разных регионах, констатировали в министерстве внутренних дел РФ. В общей сложности, согласно данным МВД, по состоянию на начало ноября трудовую деятельность в России осуществляли 1,798 млн иностранных граждан. В прошлом году их было 2,353 млн человек, уточняет газета.

Традиционно мигранты сосредоточены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленобласти и отчасти в Краснодарском крае, рассказал изданию программный директор Международного альянса "Трудовая миграция", председатель подкомитета по миграции Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Болдырев.

В строительной сфере иностранные рабочие чаще всего занимаются отделочными работами, возведением монолитных конструкций, а также благоустройством. Доля нехватки кадров в этих видах работ в некоторых регионах России составляет 50%. Проблема особенно актуальна для Дальнего Востока, Приволжского и Уральского федеральных округов, сообщил в беседе с газетой президент Национального объединения строителей РФ Антон Глушков.

"Сегодня ряд объектов под угрозой невыполнения сроков взятых обязательств по причине нехватки рабочей силы. Если смотреть объем ввода жилья по сравнению с концом прошлого года, то он всего на 2% ниже. Но это объекты, которые начали строить в 2018-2019 годах. Было время их закончить. А вот объем жилья на стадии раннего строительства снизился на 30%", - отметил Глушков.

Издание напоминает, что представители строительной отрасли в нынешнем году неоднократно заявляли о нехватке специалистов. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ внесло в правительство предложения по организации упрощенного въезда трудовых мигрантов для работы на российских стройплощадках, испытывающих острую нехватку кадров.

При этом компании должны обеспечить иностранных работников жильем, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения, а также гарантировать им сдачу ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Однако только 36% строительных компаний поддерживают инициативу Минстроя, сообщили опрошенные "Известиями" эксперты.

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