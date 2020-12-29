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Хуснуллин заверил, что сокращение сроков строительства не ухудшит его качество

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Сокращение сроков строительства и числа административных процедур не должно сказаться на качестве выполняемых работ, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Я считаю, что на качестве это (сокращение сроков строительства - ИФ) не скажется. Мы занимаемся задачей, которую нам поставил президент, - максимально снять все ограничения, но при этом не потерять безопасность и качество", - сказал Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

Он отметил, что в этом году было принято более 400 постановлений правительства РФ, ускоряющих строительство.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по упрощению разрешительных процедур в строительстве.

"Всякие СНИПы, хрипы и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса - их нужно, наконец, зачистить, в конце концов. Надо навести там порядок", - отмечал Путин.

Ранее Хуснуллин сообщал, что срок строительства социальных объектов в России сократится на один год благодаря разработанным мерам правительства.

Марат Хуснуллин

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