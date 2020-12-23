Путин потребовал от правительства реакции на удорожание жилья из-за льготной ипотеки

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству отреагировать на рост цен на жилье на фоне введения льготной ипотеки.

"Если у нас цены будут расти дальше на жилье, то тогда значительная часть наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан, она если не сведется к нулю, то, во всяком случае, эти усилия серьезно пострадают", - сказал Путин в среду на заседании Госсовета и Совета на стратегическому развитию и национальным проектам.

Он пояснил, что рынок сразу отреагировал на введение льготной ипотеки: как только участники рынка увидели, что объем кредитных ресурсов увеличился, цены на жилье стали расти.

"На это нужно самым внимательным образом посмотреть и соответствующим образом реагировать", - сказал Путин.

11 декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что цены на жилье в России выросли в среднем на 8%. Он подчеркнул, что рост цен нельзя связывать только с популярностью программы льготной ипотеки – влияют и другие факторы.

По его мнению, одной из причин удорожания жилья стал переход строительной отрасли на проектное финансирование, при котором застройщики обращаются за кредитами в банки. Вторая причина – курсовая разница валют. "Рубль ослаб, у нас от 10 до 25% различных видов строительства занимает доля импортных материалов и оборудования", - добавил Хуснуллин. Третья причина, по его словам, заключается в том, что из-за оттока мигрантов увеличилась заработная плата строителей.

Ранее Хуснуллин сообщал, что выросшие цены на жилье позволили застройщикам начать больше проектов, а рост предложения на рынке не даст повыситься ценам в дальнейшем.

В аналитическом центре ДОМ.РФ сообщали, что рост цен на новостройки в РФ за девять месяцев 2020 года составил в среднем 10,5%. По оценкам экспертов, к концу года рост цен замедлится, в следующем году он будет не выше уровня инфляции.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена по поручению Путина. Она заработала в середине апреля и должна была завершиться 1 ноября. В середине октября Путин предложил продлить программу до середины 2021 года.

Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей – в других регионах. Первоначальный взнос составляет 15%.