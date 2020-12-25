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"Онэксим" Прохорова стал владельцем 5,35% акций "Детского мира"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сеть "Детский мир", из состава акционеров которой недавно вышла АФК "Система" Владимира Евтушенкова, получила нового совладельца из числа богатейших российских бизнесменов.

В сообщении "Детского мира" в ленте раскрытия говорится, что кипрская Onexim Holdings Limited Прохорова 10 декабря стала владельцем 5,35% акций ПАО. Когда именно Onexim стала акционером "Детского мира" впервые, из сущфакта понять нельзя: там сказано, что до 10 декабря доля компании в капитале ритейлера составляла 4,57% (таким пакетом можно владеть, не раскрывая этого факта, так как он меньше планки в 5%).

Представитель "Онэксима" отказался от комментариев.

Исходя из текущей капитализации "Детского мира" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), пакет Onexim стоит около 5,6 млрд рублей.

У Прохорова, основу многомиллиардного состояния которого заложили инвестиции в горнодобывающем секторе, опыт вложений в российский ритейл уже есть. Его фонд в 2017-2019 годах был крупным акционером ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV).

В начале сентября, когда "Система" и ее партнер по инвестициям в "Детский мир" Российско-китайский инвестфонд вышли из капитала ритейлера в ходе очередного SPO, компания стала первым в РФ публичным эмитентом со 100% free float. Впрочем, уже в ноябре инвесткомпания Altus Capital, созданная выходцами из UFG Wealth Managment, объявила о намерении приобрести до 29,9% акций "Детского мира", выставив оферту по 160 рублей за акцию. В декабре Altus сократила предельный объем приобретаемого в рамках оферты пакета до 25%.

На фоне оферты доля Goldman Sachs, формально крупнейшего акционера "Детского мира" после выхода "Системы" и РКИФ, в "Детском мире" снизилась до 4,78% с 8,32%.

"Детский мир" - крупнейший ритейлер на российском рынке детских товаров (выручка за девять месяцев - 98,394 млрд рублей, количество магазинов на конец сентября - 810).

Детский мир Onexim

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