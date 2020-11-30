Акции "Детского мира" взлетели на торгах МосБиржи на корпоративных новостях

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Акции "Детского мира" резко пошли вверх на торгах Московской биржи в понедельник утром на новостях о выкупе инвесткомпанией Altus Capital ценных бумаг по цене выше вторичного рынка; рост акций "Детского мира" в первые минуты торгов достигал 15,4% (до 144,36 рубля за штуку).

Инвесткомпания Altus Capital, созданная выходцами из UFG Wealth Management, хочет приобрести до 29,9% акций (до 220,961 млн бумаг) ПАО "Детский мир" и направила акционерам ритейлера оферту по цене 160 рублей за акцию. Сбор заявок начнется 3 декабря. Предложенная цена является рекордно высокой для акций "Детского мира" и основана на оценке компании в 118,24 млрд рублей, говорится в сообщении потенциального покупателя.

Цена предполагает премию в 27,9% к цене закрытия торгов на Московской бирже в пятницу, 27 ноября (125,12 рубля за бумагу), премию в 43,2% к средневзвешенной цене за шесть месяцев (111,74 рубля) и премию в 42,9% к цене последнего SPO ритейлера в сентябре (112 рублей).

Таким образом, если сделка будет полностью реализована, Altus Capital заплатит за 29,9% акций "Детского мира" 35,35 млрд рублей.

Предложение Altus Capital не распространяется на владельцев акций в США и на зависимых территориях.