Трамп подписал бюджет на 2021 год с пакетом мер поддержки экономики

Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год (начался 1 октября) в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии на сумму $900 млрд. Об этом со ссылкой на многочисленные источники сообщили ведущие американские СМИ, в том числе CNN, Fox News и другие.

Подписание законопроекта в твиттере подтвердил представитель Белого дома Джадд Дир.

"Президент Дональд Трамп подписал законопроект о бюджете на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, предусматривающий чрезвычайное реагирование на коронавирус и оказание чрезвычайной помощи", - написал он.

Дир напомнил, что Трамп после утверждения законопроекта обеими палатами Конгресса потребовал увеличить выплаты американцам и малому бизнесу, но подписал этот пакет, "чтобы восстановить пособия по безработице, прекратить выселения, предоставить помощь в аренде жилья, (...) добавить значительно больше денег на распространение вакцин и многое другое".

При этом представитель Белого дома подчеркнул, что Трамп будет добиваться увеличения выплат американцам с $600, предусмотренных пакетом помощи, до $2000, которых после одобрения законопроекта обеими палатами Конгресса потребовал президент США. Также американским законодателям предстоит рассмотреть вопрос об исключении из пакета мер помощи, которые Трамп считает неоправданными.

Вечером в воскресенье (в ночь на понедельник по московскому времени) Трамп в своем твиттере сообщил о неких "хороших новостях" касательно законопроекта о поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса, но не уточнил, в чем они заключаются. В то же время группа конгрессменов призывала его поскорее либо подписать законопроект, либо наложить на него вето, чтобы законодатели могли его доработать и избежать шатдауна.