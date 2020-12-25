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В Нигерии выявили еще один новый вариант коронавируса

В Нигерии выявили еще один новый вариант коронавируса
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Ученые выявили еще один вариант коронавируса SARS-CoV-2, на этот раз новый штамм обнаружен в Нигерии, сообщает Associated Press со ссылкой на директора центров по контролю и профилактике заболеваний Африканского союза Джона Нкенгасонга.

Он отметил, что этот вариант отличается как от "обычного" коронавируса, выявленного в начале 2020 года, так и от его новых разновидностей, обнаруженных в Великобритании и ЮАР.

Нкенгасонг добавил, что этот штамм коронавируса - P681H - в отличие от южноафриканского и британского, не является более заразным. Впрочем, для уверенности ученым нужно провести еще исследования, отметил он.

Ранее в Великобритании и ЮАР сообщили об обнаружении новых более заразных разновидностей коронавируса SARS-CoV-2. Из-за этого многие страны мира приостановили пассажирское сообщение с этими странами, в том числе и Россия.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 25 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Нигерия Коронавирус

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