Власти РФ пока решили ограничиться регулированием цен на сахар и масло

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос о заключении соглашений о введении регулируемых цен на дополнительные группы товаров, помимо сахара и подсолнечного масла, сейчас не рассматривается. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам во время посещения распределительного центра Х5 Retail Group в Подмосковье.

"Даже вариантов не рассматриваем, потому что мера вынужденная. Мы не планируем ломать рыночные принципы", - сказал он.

"Если мы введем регулирование цен на продукты питания, я думаю, это просто сломает все принципы экономики. Это за собой потащит и производственную составляющую, и поставщиков сырья, и поставщиков техники и так далее", - добавил он.

Министр напомнил, что правительство разработало механизм, позволяющий вмешиваться в ценообразование при превышении определенного уровня колебания цен на социально значимые товары (постановлением правительства такой уровень планируется установить в 10% за 60 дней против действующих сейчас 30% за 30 дней).

Как сообщалось, торговые сети и производители, а также Минсельхоз и Минпромторг подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Закрепленные цены на сахар составляют 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице. Соглашения предусматривали корректировку цен на эти продукты в течение 5 дней с даты подписания (то есть с 16 декабря). Срок действия соглашений – до конца I квартала 2021 года. В числе подписавших документы были Х5, "Магнит", со стороны крупных производителей – "Русагро".

Цель соглашений – снижение цен, значительный рост которых привлек внимание президента РФ Владимира Путина.