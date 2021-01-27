США дали инвесторам еще 4 месяца для выхода из бумаг фирм, связанных с китайским ВПК

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Администрация Джо Байдена отложила вступление в силу запрета, введенного предыдущим президентом США Дональдом Трампом, на инвестиции в компании, имеющие отношение к оборонному сектору КНР.

Согласно информации, размещенной на сайте Минфина США, срок для выхода американских граждан из этих активов продлен на 4 месяца – до 27 мая. При этом введенный ранее запрет на новые инвестиции в эти компании остается в силе.

The Financial Times пишет, что отсрочка даст новой администрации время для оценки обоснованности запрета и для уточнения того, какие именно ценные бумаги подпадают под ограничения.

Указ о запрете американцам осуществлять инвестиции в китайские компании, связанные с военно-промышленным комплексом КНР, был подписан в ноябре. Документ, написанный явно в спешке, ввел запрет на совершение сделок с ценными бумагами компаний, связанных с китайскими военными, и определял срок до января для выхода американских граждан из этих ценных бумаг. Решение спровоцировало распродажу акций, связанных с включенными в список компаниями, а также исключение ряда китайских эмитентов из фондовых индексов. Организаторы торгов сначала приняли решение о делистинге "дочек" подпавших под санкции китайских оборонных компаний, затем неожиданно отменили его, а затем 11 января под давлением Белого дома снова ввели запрет.

Минфину пришлось давать дополнительные разъяснения, чтобы прояснить свои требования, в частности, уточнить, относятся ли санкции к "дочкам" санкционных компаний.

В январе китайские операторы связи China Mobile Ltd., China Telecom Corp. и China Unicom (Hong Kong) Ltd., также подпавшие под введенные США санкции, призвали Нью-йоркскую фондовую биржу пересмотреть решение о делистинге. Все три компании заявили в своих обращениях, что строго следовали американскому законодательству и выполняли все регулятивные требования.

После поражения в ноябре на выборах администрация Трампа, стремясь закрепить свои внешнеполитические приоритеты, внесла в различные санкционные списки в общей сложности 310 физических лиц и организаций, прежде всего из КНР и Ирана, свидетельствуют данные системы X-Comliance. Это существенно превышает средние для последних лет показатели.