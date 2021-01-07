Тиньков сократит долю голосов в TCS Group с 84% до 35%

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") сообщила, что изменит структуру капитала, в результате чего доля голосов, принадлежащих Олегу Тинькову, сократится с 84% до 35%.

Все 69 млн 914 043 акций класса В, принадлежащих подконтрольным Тинькову Rigi Trust и Bernina Trust, конвертируются в акции класса А. Все акции классов А и В будут преобразованы в обыкновенные. После конвертации каждая акция будет представлять один голос.

Количество глобальных депозитарных расписок (GDR) не изменится и составит 129 391 443 расписки.

"Решение о конвертации акций, объявленное сегодня семейным трастом Тиньковых, является важной вехой в истории группы. Оно отражает растущую зрелость группы и ее продолжающееся развитие как публичной компании. Я считаю, что это хорошо для всех! Теперь каждая акция имеет равный вес при голосовании всех акционеров", - прокомментировал эти перемены через пресс-службу Олег Тиньков.

"Компания недавно объявила об изменениях в корпоративном управлении. Я полностью понимаю и разделяю ожидания заинтересованных сторон, что этот процесс будет продолжаться и дальше. Поэтому сегодняшнее объявление открывает путь к дальнейшим более широким изменениям в корпоративном управлении в 2021 году и в последующем", - добавил банкир.

По его словам, менеджмент группы готовит следующие шаги по усовершенствованию корпоративного управления, о которых будет объявлено в ближайшие месяцы.

Подконтрольный Тинькову Rigi Trust в середине декабря 2020 года в рамках SPO TCS Group конвертировал 10 100 181 акцию группы класса В (12,6% акций этого типа) в акции класса А. До этого у TCS Group было 119 291 268 акций класса А (одна акция представляет один голос) и 80 014 224 акции класса В (одна акция - десять голосов) номиналом $0,04 каждая.

Rigi Trust в декабре 2020 года разместил глобальные депозитарные расписки TCS Group на $325 млн: 10 655 737 GDR группы (порядка 5,3% капитала) по цене $30,50 за одну расписку. Доля семьи Тинькова в группе сократилась с 40,4% до 35,1%, free float составил 58,4%.

Тинькофф банк по итогам третьего квартала 2020 года занимает 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".