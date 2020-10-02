Верфь "Звезда" приступила к строительству седьмого танкера-афрамакса

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Судостроительный комплекс "Звезда" приступил к строительству седьмого танкера-афрамакса, говорится в сообщении "Роснефти".

"Состоялась первая резка металла для деталей будущего судна. (. . .) Всего в портфеле заказов ССК "Звезда" серия из 12 танкеров типа "афрамакс". На данный момент на судоверфи ведется строительство шести из них", - сказано в сообщении.

Плановый срок сдачи заказчику танкера – 2022 год.

Соглашение о строительстве двух нефтеналивных судов, включая последний заложенный танкер, с последующим фрахтованием было заключено между НК "Роснефть", ССК "Звезда", ООО "Арктик Лизинг" (компания группы ВЭБ-Лизинг) и ООО "СКФ Эко" (компания группы Совкомфлот) в сентябре 2018 года в рамках IV Восточного экономического форума.

Нефтеналивные суда типа "афрамакс" предназначены для перевозки нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера – 250 метров, ширина – 44 метра, дедвейт – 114 тыс. тонн, скорость – 14,6 узлов, ледовый класс – ICE-1А. На судне размещена площадка для вертолета.

Как сообщала ранее "Роснефть", в сентябре начались ходовые испытания первого танкера-афрамакса на судостроительном комплексе "Звезда".

ССК "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом 28 судов. Сейчас в портфеле верфи – более 50 судов.