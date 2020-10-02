Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:38Заразились
на 02.10В России 1 194 643+9 412В мире 34 279 697+311 604

Верфь "Звезда" приступила к строительству седьмого танкера-афрамакса

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Судостроительный комплекс "Звезда" приступил к строительству седьмого танкера-афрамакса, говорится в сообщении "Роснефти".

"Состоялась первая резка металла для деталей будущего судна. (. . .) Всего в портфеле заказов ССК "Звезда" серия из 12 танкеров типа "афрамакс". На данный момент на судоверфи ведется строительство шести из них", - сказано в сообщении.

Плановый срок сдачи заказчику танкера – 2022 год.

Соглашение о строительстве двух нефтеналивных судов, включая последний заложенный танкер, с последующим фрахтованием было заключено между НК "Роснефть", ССК "Звезда", ООО "Арктик Лизинг" (компания группы ВЭБ-Лизинг) и ООО "СКФ Эко" (компания группы Совкомфлот) в сентябре 2018 года в рамках IV Восточного экономического форума.

Нефтеналивные суда типа "афрамакс" предназначены для перевозки нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера – 250 метров, ширина – 44 метра, дедвейт – 114 тыс. тонн, скорость – 14,6 узлов, ледовый класс – ICE-1А. На судне размещена площадка для вертолета.

Как сообщала ранее "Роснефть", в сентябре начались ходовые испытания первого танкера-афрамакса на судостроительном комплексе "Звезда".

ССК "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом 28 судов. Сейчас в портфеле верфи – более 50 судов.

Роснефть ССК Звезда

Новости по теме

Новости

Цена Brent ненадолго уходила ниже $39 за баррель на новостях о Трампе

Цена Brent ненадолго уходила ниже $39 за баррель на новостях о Трампе

Ozon направил в SEC документы о намерении провести IPO

В РЖД анонсировали запуск нового плацкарта с удлиненной полкой

Роснедра о запасах углеводородов на фоне COVID и спецусловиях аукционов в Арктике. Обзор

Роснедра о запасах углеводородов на фоне COVID и спецусловиях аукционов в Арктике. Обзор

Mail.ru Group и Сбербанк закрыли сделку по покупке доли в "Кухне на районе"

"Русснефть" договорилась о реструктуризации кредита на $1,17 млрд

Рубль вечером в четверг растерял рост к доллару и евро

Brent подешевела на 4% на фоне опасений из-за новых карантинных мер

Brexit

Финансовые компании вывели $1,6 трлн из Великобритании на фоне Brexit

Финансовые компании вывели $1,6 трлн из Великобритании на фоне Brexit

РФ и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения

РФ и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');