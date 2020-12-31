Цены на бензин в РФ в 2020 году выросли на 2,6%

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на бензин в России с 22 по 28 декабря составил 0,1% после десяти недель стабильности, сообщила в четверг Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

С начала года цены на бензин к 28 декабря повысились на 2,6%, что значительно ниже инфляции за 2020 год (4,9%).

Цены на дизельное топливо с 22 по 28 декабря выросли на 0,1% вторую неделю подряд. С начала года цены на дизельное топливо повысились на 1,9%.

Стоимость литра бензина в среднем по стране 28 декабря составила 45,91 руб. (21 декабря - 45,85 руб.), в том числе марки АИ-92 - 43,28 руб. (43,23 руб.), АИ-95 - 47,04 руб. (46,98 руб.), АИ-98 - 53,55 руб. (53,41 руб.).

Дизтопливо 28 декабря стоило в среднем по стране 48,74 руб. (21 декабря - 48,68 руб.).

Производство бензина в России на неделе с 21 по 27 декабря по сравнению с предыдущей неделей снизилось на 0,3% - до 743,3 тыс. тонн, свидетельствуют данные Росстата.

Выпуск дизельного топлива за неделю снизился на 1,4% по сравнению с предыдущей неделей - до 1 млн 529,8 тыс. тонн.