Объем торгов Петербургской биржи в 2020 году перешагнул 1 трлн рублей

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Объем торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в 2020 году в денежном выражении составил 1,071 трлн рублей, что на 13,4% больше, чем в 2019 году, сообщила биржа.

Число организаций, принимающих участие в торгах на СПбМТСБ (участников торгов и их клиентов), составило 2 591 против 2 333 в предыдущем году.

"Нашей главной задачей в условиях пандемии и ограничительных мер было обеспечение бесперебойных торгов важнейшими для экономики России товарами", - отметил президент СПбМТСБ Алексей Рыбников. По его словам, итоги года показали, что биржа справилась.

"Отмечен рост по ключевым направлениям работы СПбМТСБ: каждая четвертая тонна нефтепродуктов теперь торгуется на бирже, растут объемы торгов газом, значительная динамика наблюдается на рынке минудобрений. Несмотря на пандемию, нам удалось запустить ряд значимых проектов, таких как новые электронные аукционы на экспортную нефть Urals и нефтепродукты, коммерческая балансировка на рынке природного газа", - сказал Рыбников.

Он отметил также, что развивается биржевой холдинг, клиринговая организация биржи получила новый статус НКО-ЦК, масштабные проекты в области закупок осуществляет федеральная электронная площадка ТЭК-Торг.

По итогам 2020 года объем торговли нефтепродуктами, а также отдельными категориями товаров, выработанных из нефти и газа, составил 23,182 млн тонн, на 11,3% больше, чем в предыдущем году. В денежном выражении оборот в секции составил 974,528 млрд руб. При этом реализация бензина Премиум-95 составила 2,784 млн тонн (+4,6% к аналогичному показателю 2019 года), Регуляр-92 – 5,140 млн тонн (-1,5% к 2019 году), дизельного топлива – 9,780 млн тонн (+26,7%), авиационного керосина – 2,197 млн тонн (+14,6%), мазута топочного – 1,312 млн тонн (-23,8%).

В секции "Газ природный" в 2020 году реализация природного газа продемонстрировала рост на 24,6%, до 16,047 млрд кубометров. Оборот в секции составил 56,575 млрд руб. В общем объеме реализации газа 12,486 млрд кубометров продано с поставкой "на следующий месяц", 3,561 млрд кубометров – с поставкой "на сутки" и "на нерабочий день n".

В 2020 году объем торгов древесиной на бирже составил 2,334 млн кубометров на сумму 1,3 млрд рублей, что на 42% меньше объемов 2019 года.

В секции "Срочный рынок" оборот по итогам года составил 44 074 контракта (25,3 млрд руб.), в 4,7 раза больше, чем в 2019 году. Из них расчетных фьючерсных контрактов на поставочные фьючерсные контракты на нефтепродукты – 31 602 контракта на сумму 1,23 млрд руб., поставочных фьючерсных контрактов на экспортный дизель – 360 тыс. тонн (12 танкерных партий), или 3 495 контрактов на сумму 8,20 млрд руб.

Объем торгов поставочными фьючерсами на нефтепродукты на внутреннем рынке составил 8 977 контрактов (+57% к предыдущему году) на сумму 15,87 млрд руб. (+60%). Объем договоров поставки, заключенных во исполнение фьючерсных контрактов, составил 140,7 тыс. тонн.

В секции "Минеральное сырье и химическая продукция" реализовано 100,324 тыс. тонн минеральных удобрений на сумму 2,428 млрд руб. В настоящее время на биржевых торгах представлены карбамид марки Б, аммиачная селитра, аммофос, NPK (15:15:15, 16:16:16, 10:26:26), NP+S=20:20+14 и сульфат аммония.