Инвестиции в основной капитал в РФ в 2020 году упали на 4,3%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития оценивает падение инвестиций в основной капитал в РФ по итогам 2020 года в 4,3%, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

"Удалось также добиться существенной поддержки инвестиций. Мы оцениваем их сокращение на уровне 4,3%, и это в текущих условиях хороший результат", - сказал Решетников во вторник в Госдуме.

Росстат пока не публиковал первую оценку динамики инвестиций за 2020 год. За девять месяцев этот показатель сократился на 4,1%, прогноз Минэкономразвития на год предполагал просадку на 6,6%.