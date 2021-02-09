Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:40Заразились
на 09.02В России 3 998 216+15 019В мире 106 478 046+317 047

Инвестиции в основной капитал в РФ в 2020 году упали на 4,3%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития оценивает падение инвестиций в основной капитал в РФ по итогам 2020 года в 4,3%, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

"Удалось также добиться существенной поддержки инвестиций. Мы оцениваем их сокращение на уровне 4,3%, и это в текущих условиях хороший результат", - сказал Решетников во вторник в Госдуме.

Росстат пока не публиковал первую оценку динамики инвестиций за 2020 год. За девять месяцев этот показатель сократился на 4,1%, прогноз Минэкономразвития на год предполагал просадку на 6,6%.

Максим Решетников Минэкономразвития РФ

Новости по теме

Новости

РФ запретила ввоз с Украины некоторых видов железнодорожной продукции

РФ запретила ввоз с Украины некоторых видов железнодорожной продукции

Транзит газа через Литву в Калининград приостановлен по просьбе "Газпрома"

Транзит газа через Литву в Калининград приостановлен по просьбе "Газпрома"

Доллар опустился ниже 74 рублей впервые с 21 января

Цена биткойна приближается к $48 000

"Роснефть" попросили ускорить отгрузку бензина с Комсомольского НПЗ

Цена Brent превысила $61 за баррель

Прокуратура проверит низкие зарплаты новосибирских ученых

Прокуратура проверит низкие зарплаты новосибирских ученых

Группа "Регион" покупает крупнейший частный НПФ "Сафмар"

Группа "Регион" покупает крупнейший частный НПФ "Сафмар"

Tesla помогла биткойну перевалить за $44 000

Экономический кризис

Цены на подсолнечное масло продолжают бить рекорды

Цены на подсолнечное масло продолжают бить рекорды
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');