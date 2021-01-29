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Продукты питания в РФ в 2020 году дорожали в 7 раз быстрее, чем в ЕС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Рост цен на продукты питания в РФ за 2020 год составил 7,9%, в то время как в ЕС продовольствие стало дороже на 1,1%, следует из опубликованных в пятницу данных Федеральной службы статистики (Росстат).

При этом в декабре цены на продукты питания в РФ подскочили на 1,9%, а в Евросоюзе они, наоборот, снизились на 0,4%.

В России за 2020 год наибольший прирост потребительских цен был отмечен на овощи - 20,0% (в ЕС снижение цен на эту группу товаров за 2020 год составило 1,2%).

Цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты в РФ в 2020 году увеличились на 13,6% (в ЕС - на 1,0%); на фрукты - на 12,9% (в ЕС - на 4,5%); масла и жиры - на 11,0% (в странах ЕС - снизились в среднем на 1,1%); хлебобулочные изделия и крупы - на 8,6% (в ЕС - возросли на 1,1%).

Рыба и морепродукты в России за 2020 год подорожали на 5,6% (в странах Европейского союза - в среднем на 1,4%); молочные изделия, сыры и яйца - на 5,1% (в странах ЕС - в среднем на 0,7%); мясо и мясопродукты - на 3,3% (в ЕС - на 1,5%).

Росстат ЕС

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