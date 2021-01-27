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Прокуроры добились снижения цен на продукты в ряде регионов России

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Прокурорские проверки в регионах России привели к снижению цен на продукты питания, также удалось "предупредить их необоснованный рост", сообщает Генпрокуратура РФ в среду.

Как говорится в пресс-релизе, надзорное ведомство следит за ситуацией на внутреннем продовольственном рынке, взаимно обменивается информацией с ФАС, Минпромторгом, Минсельхозом и Минэкономразвития. Из Росстата в прокуратуры еженедельно представляются сведения об оценке индекса потребительских цен.

Для того, чтобы не допустить негативные социальные последствия, прокуроры регулярно проводят "соответствующие надзорные мероприятия", заявили в ведомстве.

Были проведены проверки в сфере ценообразования на сахар-песок и подсолнечное масло после заключения в декабре прошлого года между Минпромторгом Минсельхозом и ритейлерами соглашений о снижении и поддержании цен на перечисленные товары.

Для предупреждения попыток необоснованного увеличения цен на продукты питания прокурорами объявлены предостережения хозяйствующим субъектам в Татарстане и Хакасии, Воронежской, Костромской, Нижегородской, Орловской, Томской, Тульской областях и других регионах.

"Так, в Костромской области предостережены руководители магазинов в связи с планируемым повышением цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости при отсутствии для этого экономического обоснования", - говорится в сообщении.

Генпрокуратура РФ

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