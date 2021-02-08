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Минэнерго предложило продать ряд сетей газораспределения и газопотребления

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Минэнерго направило в федеральные ведомства законопроект о приватизации некоторых газораспределительных и газопотребляющих объектов, содержание которых требует больших затрат бюджетных средств. Об этом замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил на заседании о газификации регионов при Совете Федерации.

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Он объяснил, что сейчас в собственности регионов и муниципалитетов, а также на балансе унитарных предприятий находится много объектов газоснабжения, которые очень дороги в содержании, при ремонте, техобслуживании, и это создает дополнительную нагрузку на бюджет.

Их приватизция может не только устранить "различные правовые коллизии, которые существуют в федеральном законодательстве на этот счет", но и позволить принять меры по обеспечению их надлежащего содержания и эксплуатации теми, кто умеет это делать, сказал замминистра.

Он добавил, что дорожная карта по газификации еще не утверждена, но федеральные ведомства уже договорились почти по всем вопросам, вызывавшим разногласия. Минэнерго и "Газпром" уже начали разработку отдельных законодательных актов, предусмотренных дорожной картой. Также предлагается подготовить и законопроект о "запертых" газораспределительных станциях, который рассматривался вне рамок дорожной карты.

"Кроме того, ведется работа по методике оценки экономической эффективности программ газификации регионов, а также безусловное вовлечение единого оператора газификации (опционально "Газпром" и "Газпром межрегионгаз") в подготовку, согласование и реализацию межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства. Ведутся расчеты и по вариантам газификации отдаленных регионов", - сказал Сорокин.

Замминистра сообщил, что его ведомство уже получило вариант газификации Мурманской области за счет СПГ, но он сам пока "не видел" проекта трубопроводной газификации. Также Сорокин поддержал ФАС в том, что нужно ввести ответственность регионов за срыв программы газификации.

Минэнерго Павел Сорокин Газпром

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