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Депутаты предложили способ снизить затраты "Газпрома" на социальную газификацию

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы РФ предлагают повысить категорию газопровода, для сооружения и реконструкции которого не требуется получать разрешение на строительство, данная мера призвана облегчить "Газпрому" затраты на социальную газификацию.

Законопроект (№1028355-7) в парламент внесли ряд сенаторов и глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный.

Согласно действующему Гражданскому кодексу, при строительстве газопровода нет необходимости получать разрешение, если его рабочее давление составляет 0,6 мегапаскаля (МПа) включительно. К этой категории относятся все газопроводы низкого и среднего давления, а также газопровод высокого давления второй категории. Это – подача газа в черте населенного пункта как для населения, так и для производственных потребителей.

Законопроект предлагает повысить эту планку до уровня газопровода высокого давления первой категории, то есть до 1,2 МПа. Газопровод с таким давлением используется при межпоселковом строительстве, а также для газоснабжения промышленных предприятий, где необходим газ с высоким давлением для технологических нужд.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что принятие закона сократит стоимость и сроки работ по строительству и реконструкции сетей газораспределения и газопотребления, что имеет немаловажное значение для объектов, расположенных в регионах РФ с жесткими климатическими условиями.

О необходимости изменить административные ограничения, которые не позволяют в ряде регионов строить газопроводы методом так называемого "полевого проектирования", в начале сентября заявлял глава думского комитета по энергетике Павел Завальный. "Поэтому есть предложение на федеральном уровне узаконить такой подход, чтобы дать возможность газовым компаниям без лишних затрат и потерь времени заниматься вопросами газификации при наличии источников для него", - сказал депутат.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума Газпром

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