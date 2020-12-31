Глава "Газпром межрегионгаза": у нас нет понятия - это хороший потребитель, это плохой

Сергей Густов рассказал, как отечественные потребители прошли через кризис и изменилось ли платежное поведение россиян

Сергей Густов Фото: Пресс-служба

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Россия в 2020 году взяла курс на полную технически возможную сетевую газификацию. О том, как организовать финансирование этого мега-проекта, а также о том, как отечественные потребители, российская экономика прошли через кризис, и изменилось ли платежное поведение россиян, в интервью "Интерфаксу" рассказал генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

- Если начинать с самого важного - это решение вопроса финансирования "последней мили" в "большой" газификации. Можете поделиться вариантами, которые остались в обсуждении?

- В настоящее время решается вопрос финансирования не только "последней мили", но и строительства газопроводов внутри поселков.

Обязательства ПАО "Газпром" в рамках Программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ на 2021-2025 годы - 526,1 млрд рублей. Эти инвестиции направляются на строительство газопроводов-отводов, газораспределительных станций (ГРС) и межпоселковых газопроводов.

Внутрипоселковая газораспределительная сеть строится за счет средств администраций регионов и средств потребителей газа. Строительство газопроводов-вводов от внутрипоселковых распределительных сетей до границ земельных участков потребителей газа - так называемой "последней мили" - осуществляется в рамках технологического присоединения за счет средств потребителей газа.

По нашей оценке, в ближайшие пять лет на строительство внутрипоселковых газопроводов и газопроводов "последней мили" требуется около 350 млрд рублей. В эту цифру мы заложили также потенциальную догазификацию. В 2020 году наши региональные газораспределительные организации (ГРО) в зоне своей работы провели анализ, сколько осталось неподключенных домовладений в ранее газифицированных населённых пунктах. Таких объектов порядка 2 миллионов, из них домов, от которых до действующей трубы менее 300 метров - 1,5 миллиона. Из этих домов 64% (мы опросили 308 тысяч абонентов) сообщили, что приняли бы положительное решение о подключении к газу, если оно будет не за счет средств граждан. Таким образом, 900 тысяч домовладений - это потенциальный объем догазификации в ближней перспективе.

За счет чего можно построить внутрипоселковые сети и "последнюю милю"? Эти решения разрабатывает правительство. Мы здесь скорее эксперты. Остановлюсь на тех вариантах, о которых знаю, которые обсуждались.

Первый вариант - регуляторный контракт, когда внутри тарифа газораспределительной организации заложены средства, на строительство сетей внутри поселков. У нас есть опыт по таким регуляторным контрактам. Их подписывают несколько сторон: наши дочерние общества, субъект РФ и Федеральная антимонопольная служба. Например, в том же Пермском крае. Кстати, губернатор Дмитрий Махонин сам в свое время в ФАС разрабатывал проект этого регуляторного контракта и теперь видит его эффективность на практике. Подписаны регуляторные контракты еще в ряде регионов. Мы оцениваем этот источник в несколько миллиардов рублей в год.

Другой вариант - использование спецнадбавки, которая идет сверх транспортного тарифа. Ранее она была до 25% от среднего тарифа, с 1 января 2021 года спецнадбавку можно установить до 35% от среднего тарифа. Применяется, как правило, для промышленности, но не все регионы пока используют такую возможность. Кстати, не все средства спецнадбавки идут на новую газификацию - часть направляется на реконструкцию изношенных сетей, покрытие выпадающих доходов газораспределительных организаций от подключения льготных потребителей.

Также обсуждался так называемый "тарифный маневр", то есть перенос стоимости строительства сетей в цену газа. Коллеги из Минэнерго приводят в пример международный опыт, когда подключение вообще ничего не стоит, но при этом выше рыночная стоимость газа. Коммерческий интерес поставщиков - присоединить новых потребителей за счет этих надбавок к цене на газ. Мы с Минэнерго анализировали такой вариант. В случае поэтапной газификации влияние на стоимость будет, действительно, незначительным для существующих потребителей. Если повысить цену газа на 1-2%, это обеспечит около 30-40 млрд рублей в год дополнительного финансирования газификации.

Шел разговор также о дополнительном акцизе на газ - целевой специальной надбавке к оптовой цене газа, которая могла бы стать источником для финансирования программ газификации.

- Можно все-таки уточнить сумму расходов "Газпрома" на ближайшую пятилетку. Мы взяли ваши цифры из каждого релиза по каждому региону, все сложили, и получилось больше 600 млрд рублей. Так сколько инвестиций будет направлено?

- Так складывать некорректно. Эти программы, в том числе, содержат обязательства по переходящим объектам программ завершающейся пятилетки и проектно-изыскательским работам по будущим объектам, после 2025 года. Кроме того, ежегодно уточняется перечень объектов, исходя из текущих задач регионов по подключению конечных потребителей. Стоимость работ актуализируется при проектировании объектов и по итогам закупочных процедур. Но могу сказать, что в реализацию программ развития газоснабжения и газификации регионов 2021-2025 гг. "Газпром", как и было озвучено, инвестирует 526,1 миллиарда рублей.

- В чем исторические корни нынешней модели газификации, когда участие "Газпрома" заканчивается на границе поселка?

- Наш главный закон - "О газоснабжении в РФ", принятый в 1999 году, наделил органы местного самоуправления полномочиями по организации газоснабжения поселений. То же самое закрепил и закон 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". Участие "Газпрома" в газификации, которое было начато в 1997 году, всегда осуществлялось на основе заключенных соглашений о сотрудничестве с органами исполнительной власти субъектов РФ.

По сложившемуся порядку газификации "Газпром" строит объекты газоснабжения - газопроводы-отводы, межпоселковые газопроводы и газораспределительные станции.

- Вы подписали пятилетние планы и уверены, что регионы свою долю обязательств будут исполнять?

- Пятилетка подписана, скорее, в физике - в километрах, объемах, нежели в рублях. А подробно и конкретно - кто что должен финансировать - обосновывается в плане-графике синхронизации (ПГС) на конкретный год. Сейчас мы подписали планы на 2021 год уже с конкретикой, какие нужно построить сети внутри поселков, какие котельные подключить и какое количество потенциальных абонентов у нас появляется. Пятилетка - это документ стратегического планирования, а ПГС определяет объем работы и оперативные задачи на конкретный год.

- Один из принципов программ газификации - отсутствие долгов за поставки газа. Между тем, регионы с крупнейшими долгами получают крупнейшие инвестиции и выход на полную газификацию.

- Президент поручил нам завершить процесс газификации регионов страны поэтапно к 2030 году, вне зависимости от уровня платежей конкретных регионов. Платежная дисциплина - это другая задача, и мы с ней справляемся.

- Регионы, перешедшие в основном на газоснабжение независимых производителей, выключаются из программы газификации?

- Это не совсем так. В той же Костромской области "Газпром" активно участвует в газификации - сейчас идет строительство газопровода-отвода "Галич - Мантурово - Шарья", который позволит газифицировать значительную часть региона. Вместе с тем, мы исходим из того, что другие участники рынка газа, в том числе являющиеся доминирующими поставщиками газа в ряде регионов страны, должны участвовать в развитии инфраструктуры, создавать возможность подключения новых потребителей.

В рамках планирования мероприятий по газификации регионов источником возврата инвестиций "Газпрома" на развитие газораспределительных сетей является продажа газа перспективным потребителям. А если поставку газа осуществляют независимые поставщики, у компании отсутствуют источники возврата вложенных средств в развитие газораспределительных сетей.

- Помощник руководителя администрации президента Кирилл Молодцов недавно высказал много пожеланий, которые интересно обсудить с вами. Это газификация субъектов, с которыми не подписаны соглашения этом году.

- Кирилл Молодцов и заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, да и другие коллеги предлагают в первую очередь сделать прогнозные топливно-энергетические балансы регионов. Я целиком и полностью поддерживаю такое решение. Прогноз изменения топливно-энергетического баланса региона должен быть первоосновой для принятия решения о доведении в негазифицированные районы природного газа. Например, в регионе есть угольный бассейн, где добывают энергетический уголь и до ближайшего газопровода сотни километров. В топливно-энергетическом балансе такого региона сетевой газ может и не учитываться. Или в регионе - крупный нефтеперерабатывающий завод. Здесь можно газифицировать сжиженным углеводородным газом (СУГ). У нас тысячи населенных пунктов газифицированы СУГами. В декабре мы запустили газопровод в поселке Серебрянский в Лужском районе Ленобласти. С одной стороны, глобально можно и не заметить. У жителей был газ в домах, но только сжиженный углеводородный газ с коллективных емкостей, куда его привозили с "Киришинефтеоргсинтеза". Сейчас перешли на более экологичный, более дешевый продукт - природный газ.

Также в регионах, где проще привезти сжиженный природный газ и регазифицировать его на месте, возможна СПГ-газификация. Такие технологии есть, и в "Газпроме" эти проекты сейчас работают.

Понятно, что строительство серьезных инфраструктурных объектов, как газопровод "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" или газопровод "Сила Сибири", создали возможности для газификации Амурской области, Приморского и Хабаровского краев.

Но, повторюсь, основой для определения подходов к газификации должны стать топливно-энергетические балансы, которые разрабатывают регионы. Для примера - Красноярский край. Во-первых, здесь много углей; во-вторых, дешевая электроэнергия; в-третьих, собственные небольшие месторождения газа. Руководство региона должно проанализировать эти источники, оценить, где расположены основные производительные силы, где живут люди, где сельское хозяйство. Топливно-энергетическая карта, в которой будут отражены все факторы, и даст варианты решения по существующему обеспечению топливом и на перспективу.

На территориях субъектов РФ, где есть техническая возможность газификации (включая автономную), можно технологически газифицировать газом, а остальное давайте обеспечивать другими возможными источниками энергии.

- Если посмотреть отчётность "Газпрома" по МСФО, видно, что выручка от продажи газа на российском рынке за опубликованные первые три квартала 2020 года снижалась не более чем на 10%. Во втором, самом сложном квартале, вообще было всего лишь минус 2%. Можете поделиться предварительными итогами этого года и сказать о своих ощущениях - как российский рынок проходит кризис?

- Существенного снижения газопотребления в России не произошло. Промышленность Российской Федерации потребляет практически столько же газа, сколько и в прошлом году. Нет снижения показателя потребления газа как энергоресурса или газа как технологического сырья.

Так что российская промышленность стабильна.

Относительно наших итогов, мы в плановых показателях. Был очень теплый первый квартал, основное снижение потребления отмечено в коммунально-бытовом секторе и по населению. Видим некоторое снижение в электроэнергетике, но тоже из-за теплых погодных условий и ряда ограничений, связанных с пандемией. Четвертый квартал, конечно, тоже теплее прошлых лет. Мы уже отвыкли от морозов.

- У нас в этом году российский рынок стал той "поддержкой и опорой", как великий русский язык у Тургенева.

- Внутренний рынок газа Российской Федерации - очень надежный рынок. Если проанализировать десятилетнюю ретроспективу, он неизменный. Даже в эпоху кризисов, например, 2008 года - падение газопотребления минимальное, на уровне 1%. Российский рынок - самый устойчивый, самый надежный рынок для "Газпрома".

И, конечно, решение президента Владимира Путина ускорить газификацию, а значит, и повысить темпы развития внутреннего рынка газа - очень важное решение. Мы живем с вами в северной стране, и кому как не россиянам пользоваться технологическими преимуществами природного газа! Газификация России - реальная программа, которая позволяет людям увереннее смотреть в будущее, программа, которая ежегодно дает комфорт сотням тысяч жителей страны.

- Есть ли у вас оценка финансового результата "Газпром межрегионгаза" за 2020 год?

- 2020 год группа "Газпром межрегионгаз" (а это 260 компаний) пока заканчивает с убытком, но совсем незначительным. На 2021 год мы спроектировали безубыточный бюджет. У меня задача № 1 - чтобы группа компаний "Газпром межрегионгаз" завершила 2021 год с прибылью.

Есть такой важный показатель в нашей работе - просроченная дебиторская задолженность. Многие годы этот показатель рос. Но мы сменили вектор: 1 января 2020 года по отношению к 1 января 2019 года просроченная дебиторская задолженность была снижена почти на 6 млрд рублей - со 180,2 млрд рублей до 174,3 млрд рублей. Тенденция к падению была и в первом квартале 2020 года, а потом случилась пандемия. С апреля задолженность стала расти, но не превысила 180 млрд рублей, которые были на 1 января 2019 года. И это, я считаю, одним из основных положительных моментов нашей работы в 2020 году.

У нас нет понятия - "это хороший потребитель, это плохой". "Давайте мы будем поставлять химикам, они хорошо платят, металлургам не будем", - такого нет. Потому что все нормально платят. Есть, конечно, проблемы с теплоснабжающими организациями (в ряде субъектов из недостаточности бюджета нет возможности оплачивать субсидии теплоснабжающим компаниями и деньги поступают позднее). То, что касается промышленности, электроэнергетики, я сказал "давайте перестанем говорить о долгах этих предприятий, потому что этой проблемы нет". Кто работает и хочет работать, тот оплачивает газ.

В 2020 году мы решали еще одну важную задачу - недоурегулированность тарифов. В группе "Газпром межрегионгаз" у многих газораспределительных организаций явно недостаточный тариф. Мы обращаемся к регулирующим органам, объясняем, на молекулы раскладываем валовую выручку, которая необходима для стабильной работы газораспределительной организации и, надо отметить, нас слышат. В ряде регионов ФАС установила тарифы даже выше прогнозного роста индекса цен. В качестве примера приведу Псков, где тариф в 2020 году вырос на 9,9%, Ставрополь, Рязань. Такие решения позволят компаниям быть безубыточными, работать надежно, безаварийно. Недоурегулированность тарифов для газораспределительных организаций больно бьет по системе.

Но в целом, подводя итоги 2020 года, могу сказать, "Газпром межрегионгаз" - стабильная компания. Несмотря на "ковидный" период, мы в полном объеме заблаговременно оплатили весь газ, который поставил нам "Газпром" для реализации.

- Хотел спросить об агрессивном управлении оборотным капиталом, которое покупатели применяют, особенно в этом году. Смело задерживая платежи до обращения в суд, который через полгода заканчивается мировым соглашением. Наверняка замечаете изменение в платежной дисциплине потребителей, особенно из списков системообразующих предприятий?

- Конечно, есть ситуация, связанная с принятием постановления правительства РФ N424 от 2 апреля ("Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" - ИФ), по которому у поставщиков ресурсов нет возможности отключать должников. Оно несколько связало нам руки. Но мы понимаем и принимаем решение правительства об оказании поддержки людям в сложных эпидемиологических условиях.

При этом не запрещена претензионно-исковая работа. Руководители региональных компаний знают - если наступил факт просрочки, то безотлагательно должно быть направлено обращение в суд по взысканию долга. Такая практика дает свои результаты. Но я с вами полностью согласен - занято огромное количество людей, загружены работой суды, приставы, возникает ненужная отсрочка, связанная с процедурными решениями. Хотя, в конце концов, все деньги будут собраны.

- Насколько я помню ситуацию с прибылью группы, на нее всегда влияли результаты дочерних компаний Юга.

- Да, так было всегда. Мы уделяем сейчас этой теме огромное внимание. У нас реальные успехи в Чечне по уровню оплаты и по учету газа.

Есть пока проблемы в Дагестане и в Ингушетии. Здесь работаем системно. Проводим инвентаризацию, чтобы точно знать, кто наш потребитель. Зачастую, есть дом, потребляет газ, а официального адреса у него нет, в ФИАС - Федеральной адресной информационной системе - такого дома нет. А бывает, наоборот: один дом, а на нем два адреса. Чтобы продавать, необходимо учесть, чтобы учесть, надо поименовать всех покупателей. Сейчас мы эту работу заканчиваем. В Кабардино-Балкарии, в Карачаево-Черкессии, в Осетии и в Чечне этой проблемы нет. А Дагестан - большая республика и там очень много покупателей природного газа. Следующий шаг после инвентаризации - сбор средств за газ именно в тех объемах, которые потребляет конкретный абонент. По этой проблеме мы работаем совместно с правительствами субъектов РФ. У нас хорошие рабочие взаимоотношения. Так что занимаемся, продвинулись, но потери газа, изношенность сетей, в Ингушетии и Дагестане пока колоссальные. Нужны значительные средства для переустройства газораспределительной системы. Есть и ограничения. Например, в Дагестане группе "Газпром" принадлежит только 16% сетей, все остальные сети либо в частных руках, либо у муниципалов. Эту задачу мы также решаем с руководством регионов.

- Как бы вы оценили возможности увеличения поставок газа на российский рынок за счет широкой газификации двух предстоящих пятилеток?

- Я сейчас вас, может быть, запутаю, а может быть, распутаю. Если посмотреть потребление газа в России за последние 10 лет: в 2006 году было 348,2 млрд кубов, 2015 году - 353,9 млрд кубов. Разница - чуть больше 1%.

В Санкт-Петербурге вообще нет прироста потребления газа. В 1997 году, когда я стал замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз" в Санкт-Петербурге и Ленобласти, город потреблял 11 млрд кубов газа. Такой же объем и сегодня, хотя строятся новые заводы, электростанции, районы. Просто энергосбережение поступательно растет.

Наглядный пример из деятельности "Петербургтеплоэнерго", которое я возглавлял несколько лет. Вместо 390 котельных с КПД до 50% мы построили котельные с КПД 93%. Я тогда сказал в одном из интервью, что "Петербургтеплоэнерго" добывает газ в Петроградском районе Санкт-Петербурга". На 30 млн кубов мы смогли сократить потребление газа, ценнейшего ресурса, предоставив потребителям еще более качественную услугу, повысили КПД котельных, снизили потери в сетях, сделали закрытую систему теплоснабжения, когда жители не перегреваются весной-осенью, а регулируют температуру теплоносителя.

Потенциал энергосбережения, конечно, огромный. Новые котельные, новые электростанции, которые по КПД поднялись с 37% до 53%, - это же колоссальные объемы сэкономленного газа!

По газифицированным территориям мы выдали технических условий на 25 млрд кубов годового потребления газа для новых подключений, целого спектра современных промышленных предприятий, которые сами заинтересованы в энергосбережении. Да, число потребителей природного газа растет, но пропорционально растет и его экономия.

- В этом году в "Газпроме" появилась Коммерческая комиссия. Как она влияет на решения, которые реализуются в области поставок газа российский рынок, в продажах "Газпром межрегионгаза" на бирже? Мне кажется, что те особенности продаж газа "Газпрома", которые мы видели в сентябре-октябре, когда резко упал объем реализации, это как раз новая политика - от этой Коммерческой комиссии?

- Коммерческая комиссия - очень правильный, своевременный и нужный механизм. Есть задачи "Газпром межрегионгаза", а есть большой "Газпром", наша материнская компания, которая оценивает всю систему и процессы как единое целое. Я уже говорил, у нас нет такого понятия - "плохой потребитель/хороший потребитель", есть расстояние от месторождений или иные влияющие факторы. Этот коллегиальный орган, в который я также вхожу, учитывает все мнения и предложения. Коммерческая комиссия позволяет в реальном времени оперативно принимать решения. Например, по заключению долгосрочных контрактов, по их стоимости, по привлечению или обеспечению газом новых крупных, серьезных и перспективных потребителей.

Нам, допустим, удалось убедить в свое время комиссию, что стоимость газа на бирже пора менять. Она должна быть такой, как установилась в октябре. Мы аккуратно даем потребителям сигнал - лучше и надежнее с "Газпромом" заключить долгосрочные контракты и спокойно работать, а биржа - это для тех, кто не умеет хорошо прогнозировать свои объемы.

- Помните, когда вы в 2009 году приходили к нам в "Интерфакс" еще в "Газпромрегионгазе" (с 2011 года - "Газпром газораспределение"), вы заглядывали в будущее компании. И говорили, что компания должна модернизироваться, оцифровываться, сокращать количество персонала и повышать его квалификацию. А какое корпоративное будущее вы видите теперь с уровня "Газпром межрегионгаза"? Мы видим, что РГК и РГО объединяются, как минимум, под одним гендиректором. Вы сказали про тарифные проблемы. Какие перспективы вы видите у корпоративного развития "Газпром межрегионгаза"?

- У нас достаточно понятная структура группы и направления. Реализация газа - это компании "Газпром межрегионгаз Тула" "Газпром межрегионгаз Вологда", "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" и т.д. Второй блок - газораспределительные организации, например, "Газпром газораспределение Вологда", "Газпром газораспределение Тула", Ростов-на-Дону и т.д. В зоне ответственности наших газораспределительных организаций - 760 тыс. км газораспределительных сетей, из которых 460 тыс. км - в собственности и 300 тыс. км - в аренде. Третий большой блок - развитие газоснабжения и газификации.

У нас нет самоцели сделать "двухголовых" директоров и объединить сбытовые с газораспределительными организациями в одном субъекте РФ. Это можно сделать во Пскове, где маленькая компания и малочисленный субъект. В Петербурге мы, наоборот, четко разделили зоны ответственности. "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург", который возглавляет Дмитрий Шевченко, реализует газ в четырех субъектах РФ. В каждом из этих субъектов - отдельный руководитель газораспределительной организации, перед которым поставлены важные задачи по развитию газоснабжения и газификации. "Газпром газораспределение" в Ленинградской области в ближайшие пять лет планирует реализовать проектов на 45 млрд рублей. И должен быть отдельный руководитель, который отвечает за такую масштабную программу. Мы планируем завершить технически возможную газификацию родной мне Ленинградской области полностью в 2025 году. И такие важные задачи по газификации - в большинстве регионов страны.

Еще раз отмечу, что штампов или каких-то общих шаблонов нет. На Дальнем Востоке нашу газораспределительную организацию и компанию по реализации газа возглавляет один директор - Георгий Шперлинг, так как в этом стратегическом регионе требуется проведение единой технической и сбытовой политики.

В части газораспределения мне нравится другое решение - один субъект РФ - одна ГРО. Газораспределительная организация должна быть в каждом субъекте РФ, чтобы губернатор знал, кто у него главный газовик в регионе.

Корпоративно мы планируем консолидировать все газораспределительное имущество. Каждый метр газораспределительных сетей должен принадлежать нашим газораспределительным организациям, чтобы мы несли ответственность за безопасную эксплуатацию. Так сделано в Петербурге. В своем время наша инициатива была поддержана Валентиной Матвиенко, тогда еще губернатором Санкт-Петербурга. Сегодня практически каждый метр газовой сети в городе на Неве принадлежит газораспределительной организации "Петербурггаз". К такой консолидации мы стремимся во всех субъектах РФ.

- Но стоит открыть список аффилированных лиц "Газпрома" - там бесконечные "межрайгазы" на Юге.

- "Газпром межрегионгаз" не первый год реализует принцип "Один субъект Российской Федерации - одна газораспределительная организация", принадлежащая "Газпрому".

Особенности Краснодарского края и Ставрополя, где числятся десятки райгазов, обусловлены историческим аспектом, когда в рамках приватизации в 90-е годы в каждом районе была акционирована районная газораспределительная организация. В настоящее время в обоих регионах уже есть единые газораспределительные организации.

В Краснодаре это - "Газпром газораспределение Краснодар". Следовательно, услуги по транспортировке газа потребителям осуществляются данными ГРО по единым тарифам, утверждаемыми ФАС России. А райгазы, которые вы упоминали, оказывают услуги единому ГРО. Аналогичный механизм взаимодействия выстроен в Астрахани с негрупповой для Газпрома компанией - "Астраханьгазсервис".

- Нынешний год стал для многих компаний годом вынужденного прорыва в цифровизации. На сколько за последнее время удалось сократить обязательное личное взаимодействие абонента с РГК?

- Чтобы подключиться к газу, человек должен прийти в газовую компанию один, максимум два раза. Все остальное - наша зона ответственности. Такую задачу мы поставили перед региональными компаниями и совместно создаем новые сервисы и меняем систему. У нас более 900 клиентских центров по всей стране, в том числе те, которые работают по принципу "единого окна". Количество центров ежегодно растет во всех регионах. Здесь можно будет получить полный спектр услуг по газификации, в том числе предложат варианты плит, котлов, договор подготовят, останется только поставить подпись.

Другая наша задача - максимально удобные онлайн-сервисы. Цифровизация - это когда удобно следить за личным потреблением и еще удобнее оплачивать. Вы берете свой телефон или компьютер и в реальном режиме можете видеть свое газопотребление. Вам надо нажать только одну кнопку и потреблённый газ оплачен.

В 2020 году произошел резкий рост подключений к онлайн-кабинетам. И, уверен, такая тенденция сохранится. Мы внедряем новые системы биллинга в ряде регионов, которые позволяют получать данные, анализировать, начислять льготы из федеральных сервисов, и человеку уже приходит итоговая сумма, которую он должен оплатить.

Мы также начали устанавливать "умные" счетчики с "умными" узлами учета. Занимаемся изменениями в законодательстве, чтобы обязанность по установке узла учета лежала на поставщике. В электроэнергетике такие решения уже приняты. В газораспределении пока нет. Как только у нас появится возможность устанавливать "умные" узлы учета, газовая цифровизация пойдет по стране широким шагом. Вскоре все забудут, что раньше было сложно заплатить за газ.

- "Умный" счетчик, он не только считает, передает данные, но и, если что, и регулирует потребление?

- Да, в том числе. Он же умный. Когда кто-нибудь вставит в прибор гвоздь или подложит магнитик, "умный" счетчик тоже скажет: "Что-то не так, месяц назад при такой же температуре было другое потребление", передаст сигнал в газовую службу. Впрочем, может и не в магнитике дело, а в самом газовом оборудовании потребителя. Тогда это вопрос безопасности использования газа в быту, вашей безопасности. "Умный" счетчик просигналит, предупредит о загазованности и/или других проблемах в газоснабжении.

- А как у вас с человеко-сбережением в этом году? Как работалось в ковидный год?

- В головной компании и в наших дочерних обществах по всей стране большинство работников переведены на дистанционную работу, созданы пулы замещающих сотрудников на случай заболевания коллег. В офисах сотрудникам выдаются средства защиты, мы следим за соблюдением дистанции, постоянно проходит уборка с антисептическими средствами, а также установлены бактерицидные лампы.

Тщательная дезинфекция проводится в клиентских центрах. Дополнительно обрабатываются наши аварийные бригады, дезинфицируются автомобили. Особое внимание уделяется мерам защиты сотрудников газовых служб, специалистов, которые проводят обследование оборудования в домах потребителей и работают с населением.

Буквально с первых дней пандемии во всех компаниях группы "Газпром межрегионгаз" стартовала прививочная кампания от гриппа. Это помогло уберечься от ОРВИ, которое провоцирует присоединение более тяжелых форм заболевания и осложнений.

Хочу сказать, что те мероприятия, которые применяли и применяем, дают свой результат. Мы, конечно, еще в пути и пока сложно прогнозировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, но я смотрю в будущее с оптимизмом. По мере доступности вакцины начнем организовывать вакцинацию наших сотрудников. Здоровье - крайне важный ресурс. Важный, как и природный газ.