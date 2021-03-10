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Депутат назвал "отмазкой" идею Минфина о финансировании газификации

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Минфин предлагает финансировать социальную газификацию в том числе за счет реструктуризации кредитов регионов, заявил в думском комитете по энергетике замдиректора департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Министерства финансов Андрей Габов.

"Что предлагается Минфином. У нас в 2020 году принято решение по поводу реструктуризации кредитов субъектов. И там получается, что высвобождаются источники, которые могут быть направлены на финансирование в том числе программ газификации. Объем средств в 2021-2024 составляет 420 ....", - сказал Габов и не смог договорить, так как его перебил председатель комитета Павел Завальный.

"Вы докладываете пустышку. Эти кредиты были невозвратные. Эти кредиты так и висели бы дальше, перекредитовывали. Нет у субъектов денег их возвращать. Вы теперь на эту пустышку закладываете финансирование программ газификации. Это не решение проблемы, это отмазка. Вроде как источник нашли, а на самом деле не будет его. Спасибо вам", - заявил Завальный.

При этом и Завальный, и Габов согласились, что такая ситуация не везде.

Обязательства "Газпрома" в рамках программы развития газоснабжения и газификации регионов на 2021-2025 годы - 526,1 млрд рублей.

Эти инвестиции направляются на строительство газопроводов-отводов, газораспределительных станций (ГРС) и межпоселковых газопроводов. Внутрипоселковая газораспределительная сеть строится за счет средств администраций регионов и средств потребителей газа. Строительство газопроводов-вводов от внутрипоселковых распределительных сетей до границ земельных участков потребителей газа - так называемой "последней мили" - осуществляется в рамках технологического присоединения за счет средств потребителей газа.

По оценкам "Газпрома", в ближайшие пять лет на строительство внутрипоселковых газопроводов и газопроводов "последней мили" требуется около 350 млрд рублей.

Газпром Минфин Госдума Андрей Габов Павел Завальный

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