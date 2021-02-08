Подписано постановление о поддержке аграриев в рамках зернового демпфера

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке сельхозпроизводителей в рамках зернового демпфера, сообщает пресс-служба Минэкономразвития. Аграрии смогут получать субсидии от государства через администрации регионов.

Средства на субсидии производителям пшеницы, ржи, кукурузы, кормового ячменя поступят от экспортных пошлин на сельхозпродукцию. Со 2 июня такие пошлины станут гибкими, их размер будет определяться исходя из цены зерновых на мировом рынке. Новая формула расчета также утверждена постановлением правительства.

Субсидии регионам будут распределяться исходя из объема произведённой продукции. Размер ставки субсидии аграриям утвердят власти регионов. За счет господдержки участники рынка смогут компенсировать до 50% затрат на производство продукции.

Как пояснял ранее министр экономического развития Максим Решетников, демпфер призван создать долгосрочные и понятные условия для работы отрасли. "Те деньги, которые поступят от экспортной пошлины (а по факту это будут деньги с внешних рынков), вернутся в виде дополнительных инвестиций в наше сельское хозяйство. С другой стороны, это позволит предотвратить перенос колебаний цен внешнего рынка на наши внутренние рынки", - отмечал он.