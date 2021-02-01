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Путин потребовал защитить интересы "неквалов" на финрынке

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Нужно позаботиться о снижении рисков при инвестициях неквалифицированных инвесторов (так называемых неквалов) в ценные бумаги, чтобы не допустить повтора ситуации с обманутыми дольщиками, завил президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в банковской сфере.

"Вместе с кредитными ставками снижаются и ставки по депозитам, мы все это знаем. Следовательно, получают развитие другие формы финансовых вложений - в том числе, покупка ценных бумаг. А это по определению более рискованно, чем банковские вклады", - сказал он.

"Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются профессиональными инвесторами. Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только "второго издания" обманутых дольщиков. На это прошу обратить самое серьезное внимание", - заявил Путин.

Закон о категоризации инвесторов

В 2020 году после более чем двух лет обсуждений был принят закон о категоризации инвесторов, он вступает в силу 1 апреля 2022 года. Закон делит всех инвесторов на неквалифицированных и квалифицированных. Квалифицированный инвестор сможет продолжать работать на финансовом рынке в прежнем режиме.

Неквалифицированный инвестор сможет без тестирования приобрести наиболее простые и наименее рискованные инструменты: например, акции, включенные в котировальные списки, государственные ценные бумаги РФ (ОФЗ), облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга и инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов, а также иностранные ценные бумаги, отвечающие определенным критериям (при условии раскрытия информации).

Однако из-за столь бурного роста интереса граждан к фондовому рынку ЦБ предложил до начала тестирования ввести прямой запрет на продажу сложных, структурных продуктов. В перечень не рекомендованных к продаже неквалифицированным инвесторам вошли деривативы и сложные облигации, а также стратегии доверительного управления с инвестированием в эти инструменты, маржинальные операции (торговля с плечом), комбинированные вклады. ЦБ РФ в декабре 2020 года направил соответствующие рекомендации банкам и профучастникам.

Кроме того, в январе этого года в Думу был внесен законопроект, который запрещает продавать сложные финансовые продукты "неквалам" до начала введения обязательного тестирования 1 октября 2021 года.

Владимир Путин

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