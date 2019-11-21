Wildberries задумался о пунктах выдачи заказов без сотрудников

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries может протестировать работу пунктов выдачи заказов (ПВЗ) без сотрудников.

"Возможно, мы начнем тестировать ПВЗ без сотрудников - по аналогии с магазинами без продавцов", - сказала владелец и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук в ходе инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"

"Все, что мы внедряем, придумываем, применяем, направлено на то, чтобы покупателю было легко, чтобы он не задумывался, чтобы он экономил время. Наверное, скорее всего, возврата к прежнему потребительскому опыту, когда ты выбираешь продукты и вещи в офлайне, - наверное, это будет постепенно сходить на нет. Но это не значит, что будет только один онлайн. Мы думаем, что будет модель, которую можно назвать сейчас омниканальностью, когда существует и виртуальная версия магазинов, и физические точки присутствия. На самом деле, выбирать те же юбки, например, бегая по всему магазину, очень неудобно - гораздо удобнее, когда тебе все выводится в одном месте, где быстро, за 5-10 минут, находишь все, что тебе нужно, а потом забираешь там, где тебе удобно", - сказала она.

Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер в России, работающий на рынке 15 лет. География присутствия Wildberries охватывает пять стран: Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению. Ежедневно в интернет-магазине компании оформляется более 500 тыс. заказов. Оборот компании в 2018 году вырос на 72%, до 118,7 млрд рублей.

За девять месяцев сеть пунктов выдачи заказов ритейлера выросла на 2,6 тыс. точек, до 5,5 тыс. (во всех пяти странах присутствия). До конца года Wildberries планирует увеличить сеть минимум на 1,5 тыс. - до 7 тыс. точек.

Сейчас на Wildberries, по словам Бакальчук, представлено 17 тыс. поставщиков. Ритейлер рассчитывает увеличить их число до миллиона. "Будущее за экосистемами, но здесь нужен здравый подход. Мы выстраиваем экосистему, и следующий год, ближайшие пять лет мы будем выстраивать ее еще больше. Это будет экосистема именно для наших поставщиков - вместо того, чтобы у нас было 17 тыс. мы хотим, чтобы их был миллион. Это не просто красивая метафора - на самом деле мы думаем, что так и должно быть", - отметила она.

В начале октября ритейлер объявил о начале сотрудничества с самозанятыми - они получили возможность продавать свою продукцию на его площадке. Пилотный проект проходил в Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане. Позже глава Wildberries говорила, что ритейлер может в 2020 году организовать программу кредитования своих партнеров, о чем договаривается с банками.