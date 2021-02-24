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Wildberries вышел на рынки Франции, Италии и Испании

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries сообщил, что запустил продажи во Франции, Италии и Испании. Доставкой товаров там займутся логистические партнеры компании.

Заказать покупки там можно будет с доставкой на дом или с доставкой в партнерские пункты выдачи: во Франции их 2500, в Испании - 1900. В Италии товары, купленные на Wildberries, пока будут доставлять только курьеры.

Оформить заказ покупатели могут в отдельных интернет-магазинах и с помощью мобильных приложений, которые работают на национальных языках этих стран.

В ассортименте во Франции, Италии и Испании присутствует около 4 млн наименований товаров 40 000 брендов.

В январе Wildberries начал продажи в Германии. В 2020 году ритейлер вышел на рынки Польши, Словакии, Украины и Израиля. Сейчас компания работает в 13 странах.

Wildberries Франция Италия Испания Германия

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