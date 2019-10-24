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Батурина и Бакальчук возглавили список 25 богатейших женщин России по версии Forbes

Батурина и Бакальчук возглавили список 25 богатейших женщин России по версии Forbes
Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Верхние строчки ежегодного рейтинга 25 богатейших женщин России по версии Forbes заняли президент компании Inteco Management Елена Батурина ($1,2 млрд) и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ($1 млрд). Таким образом, Батурина сохраняет лидерство в рейтинге с 2014 года, Бакальчук удерживает второе место в списке второй год подряд.

На третьем месте - супруга петербургского миллиардера Юрия Ковальчука Татьяна, чье состояние оценивается в $600 млн. Четвертую строчку занимает частный инвестор Елена Рыболовлева, также с $600 млн. Пятерку замыкает частный инвестор Ольга Белявцева ($550 млн).

В первую десятку богатейших женщин России вошли также дочь миллиардера Аркадия Ротенберга, владелица доли в TPS Real Estate Лилия Ротенберг ($500 млн), глава юридического департамента "Новатэка" Татьяна Кузнецова ($460 млн), совладелица группы компаний "Содружество" Наталья Луценко ($425 млн), бывшая жена основателя "Группы Черкизово" Игоря Бабаева ($415 млн) и владелица пакета акций "Фосагро" Евгения Гурьева ($390 млн).

В список также попала бывшая супруга Романа Абрамовича Ирина (13-е место, $300 млн), член совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" Любовь Хоба (14-е место, $300 млн)​, а также глава группы компаний InfoWatch Наталья Касперская (15-е место, $270 млн), Полина Юмашева (20-е место, $250 млн) и супруга президента "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова Лариса (23-е место, $180 млн).

Последнее, 25-е место в рейтинге Forbes досталось теннисистке Марии Шараповой, состояние которой оценивается в $180 млн.

Forbes отмечает, что совокупное состояние участниц рейтинга выросло до рекордной суммы $9,9 млрд.

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