Fix Price предупредил о последствиях недопуска мигрантов в Россию

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price предупредил инвесторов о рисках рынка труда из-за ограничения притока мигрантов в Россию на фоне пандемии COVID-19 и закрытых границ. Об этом говорится в проспекте компании к IPO.

Сам Fix Priсe не сталкивался с проблемой нехватки рабочих рук. Однако ритейлер предупреждает, что нет гарантий того, что, если границы останутся закрытыми, компания сможет найти необходимый персонал в России. Нехватка персонала может негативно сказаться на финансовых и операционных результатах и перспективах компании, отмечается в документе.

По данным на конец 2020 года, в сети Fix Price работало 32 000 человек, в том числе в магазинах - 28 100 человек, в распределительных центрах - 2500, на административных должностях и в головном офисе - еще 1400.

Сеть Fix Price объединяет более 4200 магазинов, в которых продаются товары повседневного спроса по нескольким фиксированным низким ценам (всего в семи категориях - нижняя составляет 50 рублей, верхняя - 249 рублей). Выручка компании в 2020 году составила 190,059 млрд рублей.

В понедельник ритейлер официально объявил, что планирует IPO на Лондонской фондовой бирже. Вторичный листинг планируется на "Московской бирже".