Набиуллина предсказала инфляцию в 5,5% в феврале-марте

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В России годовая инфляция достигнет в феврале-марте пика в 5,5%, а затем будет постепенно снижаться, прогнозируют в Банке России. Об этом на пресс-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы ожидаем пик годовой инфляции действительно в феврале-марте. Если говорить о месячных данных, то это может быть даже, скорее, в феврале, но если смотреть годовую инфляцию понедельную, то это может быть в первой половине марта, потом у нас будет заметен эффект базы прошлого года", - сказала она.

ЦБ также не ожидает резкого роста инфляции после истечения срока действия соглашений по сдерживанию цен на продукты, регулятор ждет после этого плавного перехода без скачков цен.

Набиуллина высказалась против расширения практики регулирования цен, по ее словам, подобные соглашения должны быть краткосрочными.

"Как краткосрочная мера стабилизации цен эти соглашения сработали. Но, на наш взгляд, все-таки такого рода меры, если могут иметь позитивный эффект, то только в краткосрочном плане, поэтому мы считаем, что их не надо продлять. Если нужно стабилизировать или снизить волатильность цен, то нужно применять рыночные механизмы, как это было предложено в зерне с демпферами", - сказала она.

Она считает, что практику демпферов с зерном можно распространить и на другие товары.

"В настоящий момент для этого нет оснований, и в принципе, конечно, свободное рыночное ценообразование - это основной вариант развития ситуации, иначе это может проявляться, если административные меры применять долго, это может проявляться и в снижении производства, и предложения этих продуктов, и, возможно, в инфляции в других товарах, товарах-субститутах это может происходить", - сказала глава ЦБ.

Банк России в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% и повысил прогноз по инфляции на 2021 год с 3,5-4,0% до 3,7-4,2%. В дальнейшем ЦБ по-прежнему ожидает инфляцию вблизи 4%.

В декабре крупные ритейлеры и поставщики при участии Минпромторга и Минсельхоза подписали соглашения о предельных ценах на подсолнечное масло и сахар из-за значительного подорожания этих продуктов. По условиям соглашений оптовые цены на сахар не должны превышать 36 рублей за кг, на подсолнечное масло - 95 рублей за литр, розничные - 46 и 110 рублей соответственно. Предполагается, что соглашения будут действовать до конца I квартала.