ВВП РФ упал на 2,4% в январе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Валовой внутренний продукт (ВВП) РФ в январе 2021 года снизился на 2,4% по сравнению с январем 2020 года. Такая оценка Минэкономразвития опубликована в четверг обзоре министерства "Картина деловой активности".

Минэкономразвития отмечает, что поддержку ВВП в начале года оказывает восстановление потребительской активности.

"Снижение оборота розничной торговли в январе 2021 г. замедлилось до 0,1% г/г (с падения на 3,6% г/г в декабре 2020 года). Впервые с апреля 2020 г. спрос на непродовольственные товары вырос - на 0,9% г/г (минус 2,6% г/г в декабре). В продовольственном сегменте зафиксировано минимальное снижение в течение 10 последних месяцев (минус 1,0% г/г после минус 4,5% г/г в декабре 2020 года). Продолжается постепенное улучшение динамики платных услуг населению (минус 9,4% г/г в январе после минус 11,1% г/г месяцем ранее) и оборота общественного питания (минус 11,9% г/г после минус 20,9% г/г месяцем ранее), в том числе, на фоне ослабления карантинных ограничений в ряде регионов", - говорится в обзоре.

В производственных отраслях в январе наблюдалась разнонаправленная динамика.

"Спад в добывающем комплексе несколько сократился (до 7,1% г/г в январе после 7,5% г/г месяцем ранее) на фоне планового ослабления ограничений в рамках сделки ОПЕК+, однако продолжает вносить значимый негативный вклад в динамику ВВП в целом", - отмечают в Минэкономразвития.

Падение грузооборота транспорта составило в январе 2,0% в годовом выражении после снижения на 1,3% г/г в декабре. "Как и в предшествующие месяцы, основной негативный вклад вносит трубопроводный транспорт, при этом по сравнению с декабрем значительно улучшились показатели воздушного и автомобильного транспорта", - говорится в обзоре.

Объем строительных работ в январе находился на уровнях прошлого года (плюс 0,1% г/г) после роста на 0,9% г/г в декабре.

"Снижение выпуска обрабатывающей промышленности (минус 1,0% г/г после роста на 7,9% г/г в декабре) было обусловлено, в том числе, высокой базой прошлого года - в первую очередь, в пищевой промышленности (рост на 9,6% г/г в январе 2020 года). Отрицательный вклад также внесли отрасли нефтепереработки, металлургии и отдельные отрасли машиностроения. При этом в большинстве отраслей, ориентированных на производство непродовольственных потребительских товаров (фармацевтика, легкая промышленность, производство мебели), наблюдалась положительная динамика выпуска", - отмечают в министерстве.

ЦБ на прошлой неделе сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году в интервале 3,0-4,0%, в 2022 году - в интервале 2,5-3,5%, в 2023 году - в интервале 2,0-3,0%,

Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП РФ в 2021 году на 3,3% (прогноз от сентября, в феврале министерство планировало уточнить прогноз), в 2022 году - на уровне 3,4%, в 2023 году - 3,0%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце январе, консервативнее - в 2021 году они ожидают восстановительный рост экономики на 2,8%, а в 2022 году - рост лишь на 2,3%.