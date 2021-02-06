Fitch подтвердило рейтинги России "BBB" со "стабильным" прогнозом

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB".

Прогноз рейтингов – "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валютах подтверждены на уровне "F2", потолок странового рейтинга – "ВВВ".

"Рейтинги России на уровне "BBB" отражают надежность и последовательность проводимой политики, сильный внешний баланс (с позицией нетто-кредитора на уровне 46% ВВП и самым высоким в рейтинговой категории "BBB" коэффициентом ликвидности) и сильные государственные финансы, в том числе самое низкое отношение госдолга к ВВП среди сопоставимых государств. Среди негативных рейтинговых факторов – низкий потенциал роста ВВП, слабость управления в сравнении с сопоставимыми эмитентами, высокая зависимость от сырьевого сектора и геополитические риски", – считают эксперты агентства.

По оценкам Fitch, российская экономика снизилась на 3,1% в 2020 году при средних темпах падения ВВП в 6,9% среди государств рейтинговой категории "BBB".

"Карантинные меры в РФ были гораздо менее масштабными, чем во многих странах, и существенные бюджетные стимулы, положительный вклад чистой торговли, а также тот факт, что объем сферы услуг в стране является относительно небольшим, позволили смягчить негативные последствия как резкого падения внутреннего спроса, так и сокращения объемов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ (которое ухудшило динамику ВВП примерно 1 процентный пункт (п.п.)", – говорится в пресс-релизе.

В 2021 году российский ВВП увеличится на 3%, прогнозируют аналитики Fitch, отмечая, что вторая волна COVID-19 сказывается на экономической активности в начале текущего года.

"Мы ожидаем усиления активности со второго полугодия 2021 года за счет внутреннего спроса, что будет с одной стороны поддерживаться вакцинацией от коронавируса, но, с другой, сдерживаться ужесточением бюджетной политики", – говорится в сообщении агентства.

В 2022 году, согласно прогнозу Fitch, темпы роста ВВП России замедлятся до 2,7%. Долгосрочный потенциал экономического роста РФ по-прежнему оценивается экспертами агентства "около 1,2%".

Аналитики Fitch отмечают некоторый прогресс в плане экономической реформы в России. При этом, они не видят перспектив проведения серьезных реформ в сфере защиты прав собственности, в судебной системе, а также устранения других правовых ограничений для инвестиций в частный сектор, которые негативно сказываются на темпах роста, поскольку политическая поддержка этой повестки отсутствует.

"Второе с начала года подтверждение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, на этот раз агентством Fitch Ratings - на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом, является еще одним свидетельством успешного преодоления российской экономикой негативных последствий "коронакризиса", – прокомментировал рейтинговое действие министр финансов России Антон Силуанов.

"Как отмечает Fitch Ratings, взвешенная бюджетная политика в сочетании с проводимым Банком России инфляционным таргетированием и режимом плавающего валютного курса обеспечила высокую устойчивость России перед лицом внешних шоков. Дальнейшее накопление фискальных резервов и выход отечественной экономики на траекторию устойчивого роста в будущем могут стать основанием для пересмотра агентством кредитного рейтинга нашей страны в сторону повышения", – сказал он.

"Серьезная приверженность бюджетной консолидации, которая была отражена в бюджетном плане на 2021-2023 гг., поддерживает прогноз Fitch, согласно которому дефицит госбюджета РФ уменьшится на 2,3 п.п. в 2021-2022 гг.", – говорится в пресс-релизе агентства.

Дефицит бюджета сократится до 3,1% ВВП в 2021 году благодаря восстановлению экономики и сворачиванию антикризисных мер, прогнозируют эксперты Fitch. Они ожидают, что в 2022 году дефицит будет сокращаться быстрее и уменьшится до 1,5% ВВП благодаря подъему средней стоимости нефти до $50 за баррель.

"Возросшие потребности в финансировании в 2020 году были покрыты, преимущественно, за счет увеличения чистых внутренних заимствований (4,1% ВВП), и мы ожидаем сохранения этого подхода в 2021 году. По нашим прогнозам, госдолг России, который вырос на 4,8 п.п. в 2020 году, до 19,3% ВВП (средний уровень в рейтинговой категории "BBB" – 52,9% ВВП), стабилизируется на уровне 21% ВВП в 2021-2022 годы".

Аналитики Fitch отмечают, что скачок инфляции в России до 4,9% в декабре прошлого года был обусловлен, преимущественного, временными факторами, в том числе, глобальным повышением цен на продовольствие и проблемами с предложением из-за пандемии COVID-19. Они ожидают, что инфляция в России будет составлять 3,9% к концу 2021 года и 4% к концу 2022 года.

"Ключевая ставка Банка России остается на уровне 4,25% с июля после ее снижения на 175 базисных пунктов с марта прошлого года, и мы прогнозируем ее повышение до 4,5% к концу 2021 года и до 5% к концу 2022 года", – говорится в пресс-релизе Fitch.

Эксперты агентства думают, что риск санкций в отношении России остается высоким и оказывает негативное влияние на суверенный рейтинг. Они, однако, не ожидают немедленных санкций со стороны США, полагая, что администрация нового американского президента Джо Байдена возьмет время, чтобы выработать политику, которая была бы более поступательной и скоординированной на международном уровне.

США в последнее время фокусировались на том, чтобы предотвратить завершение проекта "Северный поток 2", однако американские законопроекты могут быть использованы для того, чтобы нанести удар по иностранным инвестициям в рублевые гособлигации, по финансовым институтам, а также по нефтегазовому сектору, считают в Fitch.

При этом, аналитики Fitch говорят, что арест и обвинительный приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному несколько увеличили вероятность точечных санкций Евросоюза.