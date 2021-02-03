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ФНБ в январе вырос на 103,6 млрд рублей

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 февраля составил 13 трлн 649,3 млрд рублей, или 11,8% прогнозного ВВП на 2021 год, что эквивалентно $179 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.

На 1 января фонд составлял 13 трлн 545,7 млрд рублей, или 11,7% прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $183,358 млрд. Таким образом, за январь его объем вырос на 103,6 млрд рублей.

Ликвидные активы ФНБ (средства на банковских счетах в Банке России) за месяц выросли на 218 млрд рублей – до 8,876 трлн рублей, или $116,408 млрд (7,7% от прогнозируемого ВВП) с 8,658 трлн рублей, или $117,19 млрд (7,5% ВВП).

Минфин в январе реализовал часть средств фонда – $67,2 млн, 55,1 млн евро и 11 млн фунтов стерлингов – за 11,051 млрд рублей. Вырученные средства были зачислены на единый счет для финансирования дефицита бюджета. В целом в 2021 году планируется направить из фонда на финансирование дефицита бюджета 95 млрд рублей, в 2020 году объем составил около 290 млрд рублей (в декабре - 52,317 млрд рублей, в ноябре - 66,44 млрд рублей, в октябре - 110,331 млрд рублей, в сентябре - 57,204 млрд рублей, в августе - 3,556 млрд рублей).

Также в январе средства ФНБ на 11,628 млрд рублей, возвращенные с депозитов ВЭБ.РФ в декабре 2020 года, были конвертированы в $70,7 млн, 58 млн. евро и 11,5 млн фунтов стерлингов.

В федеральный бюджет в январе были зачислены доходы от размещения средств ФНБ на счетах на депозитах в ВЭБ.РФ в сумме 1,22 млрд рублей, или $16,5 млн, и в ценные бумаги, связанные с реализацией инфраструктурных проектов - 504,5 млн рублей, или $6,9 млн.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 января размещено $51,248 млрд, 44,169 млрд евро, 8,55 млрд фунтов стерлингов и 272,7 млн рублей.

ФНБ Минфин РФ

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