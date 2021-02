"СИБУР" нанял для инноваций экс-менеджеров Bayer, Ineos, Total и Pepsi

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - "СИБУР" сообщил, что привлек иностранных менеджеров в блок развития и инноваций, для интеграции глобального опыта по развитию нефтехимического бизнеса и разнообразия компетенции и культурного бэкграунда команды. Блоком руководит член правления, управляющий директор "СИБУРа" Дарья Борисова.

Должность директора по инновациям, исследованиям и разработкам получил Георг Вейсмейер, который в течение 25 лет работал на руководящих позициях в международных компаниях в области исследований, внедрения технологий и инновационных решений, а также развития бизнеса (компании Bayer, Altana, SCR-Sibelco N.V.). Задачей Вейсмейера станет усиление профессиональной экспертизы направления, развитие отношений со сторонними экспертами отрасли. Он также займется формированием стратегических партнерств и развитием технологических платформ.

Ив Рамжуа возглавил направление научных разработок и технологий в бизнесе полиолефинов "СИБУРа". В зону ответственности Рамжуа будет входить формирование направлений продуктового и технологического развития полимеров, технологическая поддержка предприятий компании по вопросам технологий полимеризации, руководство системой и портфелем НИОКР в полиолефинах. До прихода в "СИБУР" Рамжуа занимал руководящие должности в таких компаниях как W.R. Grace & Co., Ineos Technologies, Albemarle, SABIC, DSM Petrochemicals.

Фабрис Бертиншампс назначен директором по стратегии и развитию и займется вопросами формирования и управления реализацией стратегии развития компании, включая рост в текущих продуктовых и отраслевых сегментах, развитие новых продуктовых направлений, реализацию портфеля проектов, нацеленных на устойчивое развитие. До прихода в "СИБУР" Фабрис работал на руководящих позициях в разных странах в SABIC и Total, где занимался развитием бизнеса, диверсификацией портфеля компании, построением партнерств с ведущими игроками отрасли.

Адам Вельгош стал советником управленческой команды закупок и логистики "СИБУРа". Он займется перестройкой процессов в сфере управления цепями поставок, логистики и закупок, построением сквозных процессов и трансформациец операционной модели. Вельгош в пресс-релизе назван профессионалом в области закупок и логистики "c сильной экспертизой в финансах, развитии бизнеса и коммерции". Он руководил международными командами в европейском регионе, а также на Ближнем Востоке в крупнейших FMCG, фармацевтических и индустриальных компаниях, среди которых Danone, PepsiCo Inc., Mars и Colgate-Palmolive Co.