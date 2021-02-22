Ритейлер Fix Price подтвердил планы провести IPO на Лондонской бирже
Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price подтвердил планы провести IPO на Лондонской фондовой бирже.
Компания планирует подать заявку на включение глобальных депозитарных расписок в сегмент стандартного листинга официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а также о допуске GDR к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи и на "Московской бирже", говорится в сообщении Fix Price.
Окончательная цена размещения акций будет определена после формирования книги заявок, ожидается, что торги на LSE начнутся в марте.
Fix Price 15 февраля объявил о потенциальном намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже и планах получить вторичный листинг на "Московской бирже". В тот же день ритейлер опубликовал проспект к размещению.
20 февраля Fix Price получил листинг депозитарных расписок на "Московской бирже". Бумаги включены в первый котировальный список. Дата начала торгов пока не раскрывается.
Fix Price - крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен. Головная структура ритейлера - Fix Price Group Ltd, зарегистрированная на BVI.
В настоящее время Fix Price объединяет более 4,2 тыс. магазинов (средней торговой площадью 210 кв. м). Кроме РФ сеть представлена в странах ближнего зарубежья (в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Латвии и Грузии).
Выручка Fix Price в 2020 году (по МСФО 16) увеличилась на 33%, до 190,059 млрд рублей. В 2020 году сеть приросла на 655 магазинов (net; с учетом собственных и франчайзинговых точек), что стало рекордным показателем. Чистая прибыль увеличилась на 33,4%, до 17,575 млрд рублей.