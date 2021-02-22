Ритейлер Fix Price подтвердил планы провести IPO на Лондонской бирже

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price подтвердил планы провести IPO на Лондонской фондовой бирже.

Компания планирует подать заявку на включение глобальных депозитарных расписок в сегмент стандартного листинга официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а также о допуске GDR к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи и на "Московской бирже", говорится в сообщении Fix Price.

Окончательная цена размещения акций будет определена после формирования книги заявок, ожидается, что торги на LSE начнутся в марте.

Fix Price 15 февраля объявил о потенциальном намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже и планах получить вторичный листинг на "Московской бирже". В тот же день ритейлер опубликовал проспект к размещению.

20 февраля Fix Price получил листинг депозитарных расписок на "Московской бирже". Бумаги включены в первый котировальный список. Дата начала торгов пока не раскрывается.