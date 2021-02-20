Ритейлер Fix Price получил листинг на "Московской бирже"

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Fix Price Group Ltd в субботу получил листинг своих депозитарных расписок на "Московской бирже", говорится в материалах торговой площадки.

Бумаги включены в первый котировальный список. Дата начала торгов пока не раскрывается.

Fix Price – крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен. Головная структура ритейлера – Fix Price Group Ltd, зарегистрированная на BVI. Компания официально анонсировала планы проведения IPO на Лондонской фондовой бирже в середине февраля 2021 года. Ритейлер планирует провести вторичный листинг на "Московской бирже".

Структура сделки предусматривает продажу GDR на акции Fix Price нынешними акционерами компании - Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети), Samonico Holdings Ltd (структура "Марафон Групп" Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group). Также Luncor продаст определенное количество GDR в интересах отдельных топ-менеджеров компании и "других миноритарных акционеров", чтобы дать им возможность монетизировать часть своих пакетов. Основатели компании сохранят "существенную" долю в компании после IPO, говорилось ранее в сообщении компании.

В рамках IPO Fix Price может быть оценен более чем в $6 млрд, а объем размещения, которое запланировано на март, может превысить $1 млрд, писала Financial Times со ссылкой на источники. В результате IPO Fix Price может стать крупнейшей на LSE сделкой для российских компаний с 2017 года, отмечало издание.

В настоящее время Fix Price объединяет более 4,2 тыс. магазинов (средней торговой площадью 210 кв. м). Кроме РФ сеть представлена в странах ближнего зарубежья (в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Латвии и Грузии). Компания также использует модель развития по франшизе, чтобы протестировать удаленные или не приоритетные регионы (на конец года доля франчайзинговых магазинов составляла 12,6% от их общего количества: 425 из 4,167 тыс.).

По итогам 2020 года продажи сопоставимых магазинов сети (LfL) выросли на 15,8% за счет роста среднего чека на 17,8%, который был частично нивелирован снижением покупательского трафика на 1,7% (в 2019 году рост LfL-выручки составлял 15,4%, в 2018 году - 18,6%).

Выручка Fix Price в 2020 году (по МСФО 16) увеличилась на 33%, до 190,059 млрд рублей. В 2020 году сеть приросла на 655 магазинов (net; с учетом собственных и франчайзинговых точек), что стало рекордным показателем (в 2019 году было открыто 571 магазинов). Валовая прибыль Fix Price в 2020 году увеличилась на 33,8%, до 61,515 млрд рублей. Валовая маржа повысилась до 32,4% с 32,2% годом ранее. Чистая прибыль компании увеличилась на 33,4%, до 17,575 млрд рублей.